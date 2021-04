Thành phố nào đắt đỏ nhất thế giới chỉ dành cho người giàu?

The Global Wealth and Lifestyle Report của Juilus Baer mới đây đã đưa ra danh sách những thành phố đắt đỏ nhất thế giới dành cho các triệu phú.

Theo đó, vị trí đầu tiên thuộc về Thượng Hải, tiếp theo là Tokyo, Hong Kong, Monaco và Đài Bắc. Ở các vị trí cuối cùng là Sao Paulo, Mumbai, Mexico City, Vancouver và Johannesburg.

Ngoài ra, báo cáo cũng phân tích giá của 18 loại hàng hóa và dịch vụ xa xỉ được những người giàu có với khối tài sản hơn 1 triệu USD mua. Tổng cộng có 25 thành phố được đưa vào danh sách.

Giới siêu giàu trên thế giới thậm chí còn giàu hơn vào năm ngoái bất chấp đại dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế. (Ảnh: Twitter)

Báo cáo cho biết, rượu whisky, túi xách và giày rẻ nhất ở Moscow. Ở thủ đô của Nga, việc điều chỉnh thị lực bằng laser, mua một chiếc ô tô hạng sang, một bộ quần áo, bất động sản nhà ở, một bữa tối nếm thử và một phòng khách sạn cũng không tốn kém.

Được biết, Moscow đã trở thành một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới dành cho các triệu phú, thủ đô của Nga xếp hạng 18 trong báo cáo. Năm ngoái thủ đô của Nga đứng ở vị trí thứ 23.

Đối với những người giàu có, châu Á là khu vực đắt đỏ nhất trên thế giới. Lục địa Châu Mỹ hóa ra là nơi dễ tiếp cận nhất với một lối sống sang trọng.

Trước đó, theo Economist, Hong Kong, Paris và Zurich dẫn đầu trong bảng xếp hạng các đô thị đắt đỏ nhất thế giới năm 2020. Bảng xếp hạng được The Economist Intelligence Unit (EIU) thuộc The Economist tổng hợp như một phần của Khảo sát Chi phí Sinh hoạt Toàn cầu năm 2020.

Hai thành phố tiếp theo là Singapore và Osaka lần lượt tụt xuống vị trí thứ 4 và 5, trong đó Osaka xếp ngang hàng với thành phố Tel Aviv của Israel. Ở vị trí thứ 7 là thành phố Geneva của Thụy Sĩ, cùng với New York. Xếp thứ 9 là Copenhagen và Los Angeles.

Damascus, thủ đô của Syria, được đánh giá là thành phố rẻ nhất thế giới. Thành phố Tashkent, thủ đô của Uzbekistan, có giá cả cao hơn một chút. Xếp cuối danh sách, cùng với Damascus và Tashkent trong số các thành phố rẻ nhất, là Lusaka ở Zambia và thủ đô Caracas của Venezuela.

Theo EIU, đại dịch Covid-19 đã tác động đến thói quen chi tiêu trên toàn thế giới. Giá cả của các mặt hàng thiết yếu trở nên ổn định hơn so với những mặt hàng được coi là không thiết yếu.

Mới đây, theo Danh sách tỉ phú thế giới thường niên năm 2021 của Forbes, thế giới chính thức có thủ đô tỉ phú mới. Lần đầu tiên, Bắc Kinh là nơi có nhiều tỉ phú hơn New York. Theo đó, Bắc Kinh có thêm 33 tỉ phú mới vào năm 2020, nâng tổng số lên 100 tỉ phú và như vậy vượt trên New York - thành phố có 99 tỉ phú. New York chỉ có thêm 7 tỉ phú mới trong cùng khoảng thời gian này.

Theo Forbes, người giàu nhất Bắc Kinh là Zhang Yiming, người sáng lập công ty mẹ ByteDance của TikTok, với tài sản trị giá 35,6 tỉ USD. Trong khi đó, ở New York, cựu Thị trưởng Michael Bloomberg là người giàu nhất, với giá trị tài sản 59 tỉ USD.

Về quy mô, New York có diện tích bằng 40% diện tích của Bắc Kinh, với dân số 8,4 triệu người so với khoảng 21 triệu người của Bắc Kinh.

Cũng theo báo cáo của Forbes, Trung Quốc và đặc khu hành chính Hong Kong đã đào tạo ra 210 tỉ phú mới trong năm qua, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Thế giới đầy ấn tượng qua những hình ảnh đặc sắc nhất tuần Cùng hãng tin RIA mang đến cho độc giả những bức ảnh tươi sáng và đầy cảm xúc nhất do phóng viên của các cơ quan báo chí trên thế giới ghi lại trong tuần vừa qua.

Thanh Bình (lược dịch)