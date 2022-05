Hai anh em đi bộ 36 km kéo xe đưa người mẹ già từ viện về nhà

Người mẹ 86 tuổi bị say xe nặng và vừa tiến hành phẫu thuật, hai anh em quyết định đi bộ 36 km để kéo xe đưa mẹ từ viện về nhà.

Hai anh em đã bàn bạc mất vài ngày mới có thể chọn ra phương án khả thi nhất để đưa người mẹ già từ viện về nhà, do người mẹ bị say xe nặng.

Cụ bà Xu Guizhi (86 tuổi) bị ốm và phải vào bệnh viện phẫu thuật. Tuy nhiên, trên đường tới viện và được vận chuyển bằng ô tô, cụ bà đã bị say xe nặng và thậm chí nôn cả ra máu.

Hai anh em ông Liu cùng nhiều người khác chia thành các cặp đi bộ 36 km để kéo xe đưa người mẹ già từ viện về nhà. (Ảnh: SCMP)

Lo sợ tình trạng say xe sẽ gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của người mẹ sau ca phẫu thuật, hai anh em là ông Liu Bo và Liu Guang đã quyết định dùng xe kéo và đi bộ suốt quãng đường dài 36 km trong vòng 7 tiếng đồng hồ để đưa người mẹ về nhà ở tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc.

Vào cuối tháng Tư, bà Xu buộc phải nhập viện để phẫu thuật nhưng cụ bà mắc bệnh gì thì không được tiết lộ. Sau đó, các bác sĩ đã cho phép cụ bà xuất viện để về nhà tĩnh dưỡng. Nhưng tình trạng say xe của cụ Xu khiến người nhà vô cùng lo lắng. Bởi sau ca phẫu thuật, cụ Xu vẫn còn yếu nếu kết hợp với say xe, cơn đau sẽ càng nghiêm trọng hơn.

“Mẹ tôi sẽ bị nôn ngay sau khi lên xe ô tô chưa được 30 phút kể cả đi bằng xe ba bánh. Chỉ có đi bằng xe kéo, mẹ tôi mới không cảm thấy mệt mỏi. Nhưng xe kéo lại không có đủ chỗ để mẹ tôi nằm nghỉ”, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời ông Liu Guang, con cả trong nhà.

Ông Liu Guang nhới lại cụ Xu từng bị nôn ra máu do bị say xe nặng trong lúc được đưa vào viện chữa bệnh. Do đó, hai anh em ông Liu đã mất nhiều ngày để thảo luận về các phương án đưa mẹ về nhà an toàn mà không gây đau đớn.

“Chúng tôi chọn cách dùng xe kéo và tự kéo mẹ về nhà. Tôi đã mất cả ngày đi tìm ở khu chợ sắt địa phương, nhưng không thể tìm thấy. Tôi còn tính tới chuyện mua hai bánh xe, và sau đó tự chế chiếc xe kéo”, ông Liu Guang cho biết.

Nhưng hai anh em ông Liu chợt nhớ có một chiếc xe kéo nằm trong sân nhà người bác ở quê trong lần họ tới chơi nhà và nhìn thấy. Ngay lập tức, hai anh em ông Liu nhanh chóng tới mượn và sửa chữa lại chiếc xe để tạo sự thoải mái nhất cho người nằm phía trên.

“Chúng tôi lo bề mặt nằm trơn trượt nên đã trải lớp bọt biển phía dưới. Chúng tôi chuẩn bị cả lớp áo mưa che phía trên phòng trường hợp trời mưa. Chúng tôi còn mua một chiếc màn cỡ lớn để che bớt nắng”, ông Liu Guang chia sẻ.

Sau khi mọi công đoạn chuẩn bị được hoàn thành, hai anh em ông Liu bắt đầu hành trình đưa mẹ từ viện về nhà. Ngay sau khi biết chuyện, nhiều bạn bè và người thân trong gia đình ông Liu đã tới viện để hỗ trợ.

“Chúng tôi chia thành các cặp, và mỗi cặp chịu trách nhiệm kéo xe 2 – 3 km”, ông Liu Guang cho hay.

Trong quá trình di chuyển, ông Liu Guang liên tục kiểm tra tình hình sức khỏe của người mẹ. Cụ Xu cũng thường xuyên bảo các con nghỉ ngơi để tránh mệt mỏi.

“Mẹ đừng lo cho con, chúng con không mệt”, ông Liu Guang nhới lại lời cụ Xu nói.

Theo tính toán ban đầu, chuyến đi bộ 36 km sẽ kéo dài trong 10 tiếng đồng hồ, nhưng thực tế kết thúc trong 7 giờ đồng hồ nhờ sự hỗ trợ của nhiều người.

“Đây chuyện đúng đắn mà con cái nên làm với bố mẹ, bởi họ đã lớn tuổi và từng hy sinh rất nhiều để nuôi dạy các con”, ông Liu Guang nhấn mạnh, mong ước hạnh phúc đơn giản trong đời mình là bố mẹ có thể sống lâu.

“Tôi muốn mình vẫn còn được gọi ‘bố’ và ‘mẹ’. Tôi có thể được rửa chân cho mẹ và gội đầu cho bố mỗi khi bố mẹ cần. Đôi khi chuyện đơn giản là được ngồi bên cạnh bố mẹ cũng khiến tôi hạnh phúc”, ông Liu Guang tâm sự.

Minh Thu (lược dịch)