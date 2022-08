'Thần kỳ' phi công ngủ gật nhưng máy bay vẫn hạ cánh an toàn

Hai phi công ngủ gật và quên hạ cánh xuống đường băng đã định, nhưng may mắn sau đó máy bay vẫn hạ cánh an toàn.

Hai phi công được cho đã rơi vào trạng thái ngủ gật và quên hạ cánh máy bay trên chuyến bay từ Sudan tới Ethiopia hôm 15/8, theo Aviation Herald.

CNN đưa tin, vụ việc hy hữu xảy ra trên chiếc Boeing 737-800 của hãng hàng không Ethiopian Airlines di chuyển từ Khartoum tới Addis Ababa. Theo báo cáo, “khi 2 phi công ngủ thiếp đi và máy bay tiếp tục bay qua điểm hạ độ cao tối đa”.

Phi công của hãng Ethiopian Airlines ngủ gật và quên hạ cánh máy bay xuống sân bay đã định. (Ảnh: CNN)

Dữ liệu được trang web Aviation Herald công bố cho thấy chiếc Boeing 737-800 di chuyển trên độ cao 11.277 m bằng hệ thống tự lái vào thời điểm máy bay bay qua điểm hạ độ cao tối đa ở Sân bay Quốc tế Addis Ababa Bole. Sân bay Addis Ababa Bole chính là điểm hạ cánh của máy bay Boeing 737-800 vào ngày 15/8.

Đài kiểm soát không lưu cũng không thể liên lạc với thành viên phi hành đoàn dù đã thử vài lần. Tuy nhiên, hệ thống cảnh báo được kích hoạt khi máy bay Boeing 737-800 bay qua đường băng của Sân bay Addis Ababa Bole và tiếp tục di chuyển. Sau đó, máu bay dần hạ độ cao và hạ cánh an toàn khoảng 25 phút sau.

Dữ liệu của ADS-B, hệ thống giám sát máy bay xác định vị trí của nó dựa trên thông tin từ các hệ thống định vị, cho thấy máy bay đã bay qua đường băng trước khi bắt đầu hạ độ cao và hạ cánh sau đó.

“Chúng tôi nhận được báo cáo chuyến bay mang số hiệu ET343 của hãng Ethiopian Airlines trên hành trình từ Khartoum tới Addis Ababa tạm thời mất liên lạc với Đài kiểm soát không lưu Addis Ababa vào ngày 15/8/2022”, tuyên bố từ hãng Ethiopian Airlines vào ngày 19/8 cho hay.

“Máy bay sau đó đã hạ cánh an toàn sau khi hoạt động liên lạc được khôi phục. Phi hành đoàn liên quan tới sự việc đã dừng làm việc để phục vụ cuộc điều tra. Hành động khắc phục lỗi sẽ được quyết định sau khi quá trình điều tra hoàn thành. An toàn vẫn luôn và sẽ tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”, hãng hàng không Ethiopian Airlines nhấn mạnh.

Nhà phân tích hàng không Alex Macheras chia sẻ trên Twitter rằng ông đã sốc vì “sự cố vô cùng đáng quan ngại”, mà theo ông xuất phát từ lý do phi công bị kiệt sức.

“Sự mệt mỏi của phi công không còn là chuyện lạ, và tiếp tục trở thành một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sự an toàn của ngành hàng không quốc tế”, ông Macheras nói trên Twitter hôm 18/8.

Thông tin về sự việc của hãng hàng không Ethiopian Airlines được công bố chỉ sau vài tháng các phi công của 2 hãng Southwest Airlines và Delta Air Lines cảnh báo tới ban giám đốc điều hành rằng, tình trạng phi công bị kiệt sức đang trên đà gia tăng và hối thúc các nhà lãnh đạo xem xét sự mệt mỏi và hậu quả tiềm tàng của nó là nguy cơ gây mất an toàn.

Trong bức thư được Hiệp hội Phi công của hãng Southwest Airlines (SWAPA) gửi tới ban lãnh đạo vào tháng Tư nhấn mạnh, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không đang gia tăng do hành khách bắt đầu đi lại sau giai đoạn dịch bệnh Covid-19, cùng với sự hỗn loạn do hủy chuyến vì thời tiết xấu nằm trong số nhiều lý do khiến sự mệt mỏi của phi công gia tăng.

Hay như vào tháng Năm, tờ Repubblica của Italy đưa tin một phi công của hãng hàng không ITA Airways đã bị sa thải, sau khi người này “ngủ gật” trên chuyến bay từ New York tới Rome. Phi công phụ cũng ở “chế độ nghỉ” vào khoảng thời gian này dẫn tới chiếc Airbus A330 bị mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu trong 10 phút.

Minh Thu (lược dịch)