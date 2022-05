Màn rượt đuổi kịch tính đối tượng ngáo đá cầm rìu và súng xông vào sân bay làm loạn

Cuộc rượt đuổi đầy kịch tính đối tượng ngáo đá cầm rìu và súng xông vào sân bay làm loạn chém người đã được camera an ninh ghi lại.

Hình ảnh người đàn ông cầm theo rìu và súng hơi ngồi trên xe máy phi vào khu vực đường băng tấn công các nhân viên sân bay khiến người xem sợ hãi.

Thủ phạm gây ra vụ náo loạn là Watchara Khambut (34 tuổi). Dù đã bị ngăn lại, nhưng đối tượng Watchara vẫn phi xe máy qua bãi đỗ xe của nhân viên tại Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi ở thủ đô Bangkok của Thái Lan vào trưa ngày 3/5.

Đoạn video được công bố cho thấy Watchara ngồi trên chiếc xe máy và tiến vào khu vực bãi đỗ của nhiều chiếc máy bay. Nhiều hành khách cũng vừa rời khỏi đường băng được ít phút.

Watchara được cho có ý định nhảy lên chiếc Airbus A320 của hãng hàng không Bangkok Airways đang đỗ ở đường băng. Tuy nhiên, một nhân viên hàng không đã nhanh trí đóng cửa máy bay đúng lúc Watchara vung rìu và súng.

Kinh hoàng hơn, đối tượng lao vào đập vỡ cửa kính ở khu vực sảnh chờ lên máy bay trước khi bị các nhân viên trấn áp và đè xuống đất để bắt giữ.

Cảnh sát đã bắt giam Khambut. Hắn bị cáo buộc vi phạm luật hàng không. Hình phạt kịch khung mà Khambut phải đối mặt là án tử hình hoặc tù chung thân.

Quản lý sân bay là ông Kittipong Kittikachorn cho hay, “Các camera an ninh đã ghi lại được toàn bộ quá trình kẻ tấn công làm loạn và các nhân viên an ninh đã lái xe tuần tra để đuổi theo, cũng như chặn đường đối tượng. Tuy nhiên, do đối tượng mang theo hung khí, lực lượng an ninh buộc phải dùng vũ lực để trấn áp”.

Trong khi đó, qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện đối tượng Khambut có hành động hung hãn do tác động của methamphetamine hay còn gọi là ma túy đá. Lực lượng chức năng thu giữ một chiếc rìu, một khẩu súng hơi, và nhiều viên ma túy đá trong người Khambut.

Trong quá trình đuổi bắt Khambut, một số nhân viên an ninh của sân bay cũng đã bị thương.

Theo Luật Hàng không của Thái Lan, những đối tượng bị cáo buộc xâm phạm khu vực cấm bên trong sân bay, và sử dụng vũ khí hay hung khí gây nguy hiểm đối với an ninh ở sân bay sẽ có thể bị kết án tử hình.

Ngoài ra, Khambut còn có thể bị cáo buộc phá hoại tài sản tại sân bay, cũng như tiêu thụ và tàng trữ trái phép ma túy.

Trung úy cảnh sát Phaisan Weerakitpanich, người phụ trách vụ án của Khambut, cho hay “Trong lần thẩm vấn đầu tiên, đối tượng vẫn trong tình trạng chưa tỉnh táo nên chúng tôi sẽ tiếp tục thẩm tra sau. Thông tin ban đầu cho biết đối tượng là một nhân viên nhà kho và vừa kết thúc ca làm sáng rồi lái xe máy tới sân bay làm loạn”.

Bộ trưởng Giao thông Thái Lan Saksayam Chidchob khẳng định an ninh tại sân bay Suvarnabhumi vẫn luôn được đảm bảo, bất chấp một vụ việc tương tự từng xảy ra vào tháng 1/2021, khi một chiếc ô tô vượt qua hàng rào an ninh và phi vào trong đường băng sân bay.

