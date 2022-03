Tài xế xe con thoát chết hy hữu sau pha bám sát xe tải

Bám sát phía sau nên khi chiếc xe tải phanh gấp, tài xế xe con đã không kịp phản ứng và suýt mất mạng.

Nam tài xế thoát chết hy hữu, sau khi chiếc ô tô mà người này điều khiển bị 2 cột bê tông được chiếc xe tải đi phía trước chuyên chở xuyên thủng kính chắn gió do cú phanh gấp.

Sự việc xảy ra trên một con đường ở tỉnh Lamphun, phía bắc Thái Lan vào ngày 20/3. Vụ tai nạn được camera nhà dân bên đường ghi lại.

Theo đó, chiếc ô tô do ông Peeramon Wutakkarapaisan (50 tuổi) điều khiển di chuyển sát phía sau ô tô tải đang chở 2 cột bê tông điện cao thế. Cột bê tông quá dài nên đã thò ra ngoài thùng xe và tiềm tàng nguy cơ gây nguy hiểm cho các phương tiện đi phía sau nếu không chú ý quan sát.

Điều đáng nói, đang lưu thông trên đường, tài xế xe tải bất ngờ phanh gấp. Ông Peeramon lúc này đã không kịp phản ứng. Hậu quả, do đi quá sát, cú phanh gấp đã khiến 2 cột bê tông trên xe tải trượt về phía sau và cắm thẳng vào kính chắn gió của chiếc xe con. Hai người đi trên xe máy gần đó đã may mắn tránh được tai nạn do không đi phía sau xe con.

Cột bê tông xuyên qua kính chắn gió và chỉ cách vị trí ghế lái của ông Peeramon một khoảng cách gần. Phần nóc ô tô con đã bị hư hại nặng sau tai nạn.

Trung tá cảnh sát Supot Nukat thông báo về sự việc, “Rất may không có ai bị thương. Chủ chiếc xe con và người lái xe tải đang thương thuyết về khoản tiền bồi thường. Các chủ phương tiện lưu thông trên đường nên rút bài học kinh nghiệm sau vụ tai nạn này”.

Trong quá trình cảnh sát thẩm vấn, tài xế xe tải Chakkapan Sriwichai (47 tuổi) cho hay ông ta bất ngờ phanh gấp “để chỉnh lại vị trí của 2 cột bê tông”.

“Tôi muốn chỉnh vị trí của 2 chiếc cột phía sau thùng xe nên đã phanh gấp. Nhưng đã quá muộn khi nhận ra có một chiếc ô tô con đang đi sát phía sau”, ông Chakkapan thừa nhận.

Minh Thu (lược dịch)