Thót tim nhìn cây đổ trúng ô tô khi tài xế vừa ngồi vào trong trú mưa

Mưa lớn kèm gió thổi mạnh khiến cây xanh bên đường bất ngờ đổ trúng chiếc ô tô có nam tài xế vừa ngồi vào trong để trú mưa.

Camera hành trình của chiếc ô tô đỗ phía sau đã ghi lại được khoảnh khắc chủ nhân của chiếc ô tô màu đen đỗ phía trước vừa vào trong xe ngồi để trú mưa, bất ngờ một cây lớn bên đường đổ ập xuống.

Sự việc xảy ra vào ngày 9/7 tại tỉnh Krabi, miền nam Thái Lan. Trong video, người tài xế cầm chiếc ô màu tím mở cửa xe và lấy đồ vật đi ra ngoài. Nhưng sau đó, người này lại nhanh chóng quay lại để vào trong xe ngồi trú mưa. Khung cảnh xung quanh cho thấy mưa nặng hạt kèm theo gió lớn.

browser not support iframe.

Tuy nhiên, khi nam tài xế vừa bước vào trong ô tô và đóng cửa xe lại, một cây xanh cỡ lớn bên đường đã bất ngờ đổ xuống đúng chỗ chiếc xe đang đỗ.

Theo người dân địa phương, cây xanh đổ vào chiếc ô tô đã có tuổi thọ hơn 50 năm.

May mắn cho tài xế là những cành cây to và lớn nằm phía trên các cành nhỏ đổ xuống nóc xe ô tô nên lực va đập được giảm nhiều. Do đó, phần nóc xe không bị bẹp xuống dưới. Sau tai nạn bất ngờ, người tài xế đã tự bò ra khỏi xe và không bị thương.

“Tim tôi như ngừng đập khi nhìn thấy cái cây đổ vào xe của anh ấy. May mắn tài xế không bị thương”, anh O-da, người ngồi trong chiếc xe phía sau cho hay.

Thái Lan và nhiều quốc gia Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia, Myanmar và Philippines bắt đầu bước vào gia đoạn mùa mưa bão kéo dài tới tháng 11.

Khi nhiệt độ cao trên 35 độ C, những cơn bão lớn xuất hiện kèm theo sấm chớp, mưa lớn và ngập lụt nghiêm trọng khiến nước trên các con sông chảy siết hơn dẫn tới nguy hiểm.

Nhiều quốc gia kém phát triển đang phải vật lộn đối phó với tình trạng mưa lớn và ngập lụt, do cơ sở hạ tầng thiếu đầu tư khiến đường xá và hệ thống thoát nước dễ bị tàn phá trước thiên tai.

Vừa đi bộ vừa lướt điện thoại, người phụ nữ bị cuốn vào gầm xe chở rác Vì quá chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại khi đang đi bộ, người phụ nữ đã gặp phải tai nạn nhớ đời với xe chở rác.

Minh Thu (lược dịch)