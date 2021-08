Tài xế ô tô suýt phải trả giá đắt vì mất kiên nhẫn bấm còi liên tục

Quá vội vã, người tài xế trong chiếc ô tô màu trắng đã bấm còi liên tục. Hành động của người này khiến một con voi trưởng thành to lớn trở nên tức giận và dùng ngà húc vào phía trước đầu xe ô tô nhiều lần.

Đoạn video được camera hành trình trên một chiếc xe gần hiện trường sự việc ghi lại và chia sẻ. Theo đó, một đàn voi gồm 4 con đi lại lững thững trên con đường cao tốc gần ngôi làng Aasanur thuộc bang Tamil Nadu của Ấn Độ vào tối ngày 10/8. Các phương tiện lưu thông trên đường hoặc là đi chậm, hoặc dừng lại để chờ cho đàn voi đi qua nhằm tránh gây sự chú ý từ những con vật to lớn.

Bất ngờ đàn voi rẽ hướng sang đường. Lúc này, người tài xế lái chiếc ô tô màu trắng đỗ bên trái đường lại tỏ ra mất kiên nhẫn khi liên tục bấm còi.

Hành động này không may khiến con voi trưởng thành đi đầu đàn bị thu hút và có vẻ trở nên tức giận. Con voi to lớn đã dùng vòi quật vào phần đầu chiếc ô tô vài lần. Tài xế buộc phải lùi xe lại để tránh bị tấn công. Rất may sau đó con voi đã bỏ đi và trở lại với đàn để vào rừng.

Minh Thu (lược dịch)