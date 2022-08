Sự kiện thế giới nổi bật trong tuần qua những bức ảnh đặc sắc

Cùng chiêm ngưỡng lại những bức ảnh đầy cảm xúc, sống động và ý nghĩa nhất được các nhiếp ảnh gia ghi lại trong tuần lễ vừa qua.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trên toàn cầu có 6.980.516 ca mắc mới đã được xác nhận trong tuần từ ngày 1-7/8, tăng 3% so với tuần trước đó.

Trong đó, Nhật Bản có 1.496.968 ca, tăng 9% so với tuần trước đó. Số ca nhiễm hằng tuần của Nhật Bản chiếm khoảng 20% tổng số ca nhiễm toàn cầu.

Số ca tử vong của Nhật Bản trong cùng thời gian này là 1.002 ca, tăng 53% so với tuần trước đó. Con số này cao thứ tư trên thế giới, sau Mỹ, Brazil và Italy.

WHO cho biết số ca mắc Covid-19 trên thực tế cũng như số ca tử vong có thể còn cao hơn con số được báo cáo do nhiều nước trên thế giới đã thay đổi chiến lược xét nghiệm, do đó tổng số ca được xét nghiệm đã giảm xuống.

Theo WHO, biến thể phụ BA.5 của Omicron tiếp tục là biến thể lây nhiễm chính trên toàn cầu, chiếm khoảng 70% số ca xác nhận được, tính tới cuối tháng trước. Biến thể BA.5 là tác nhân chính trong làn sóng lây nhiễm hiện nay tại Nhật Bản.

Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết, 95% người Mỹ từ 16 tuổi trở lên "đã có mức độ miễn dịch nhất định", nên đưa ra khuyến nghị bất ngờ bất chấp làn sóng Covid-19 hiện hữu.

Hôm 11/8, CDC lần đầu tiên nới lỏng mạnh tay một số khuyến cáo phòng dịch được ban hành từ hơn 2 năm rưỡi trước đó, khi đại dịch bắt đầu.

Theo đó, cơ quan y tế công cộng hàng đầu của Mỹ quyết định bỏ khuyến cáo cách ly đối với những người vừa tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19, đồng thời cho rằng mọi người không cần thiết giữ khoảng cách ít nhất 6 feet (gần 2 m) nữa.

Nhưng người tiếp xúc với bệnh nhân vẫn được khuyên đeo khẩu trang tốt trong vòng 10 ngày và xét nghiệm một lần vào ngày thứ 5 sau khi tiếp xúc.

Dưới đây là những hình ảnh nổi bật nhất thế giới tuần qua:

Các nhà hoạt động môi trường trong trang phục tại Đại học Sao Paulo, Brazil.

Con ngỗng tìm kiếm nước dưới đáy hồ Velence khô cạn ở Velence, Hungary.

Hậu quả của trận mưa lũ lịch sử ở Hàn Quốc.

Khói đen bốc lên từ đám cháy kho dầu ở Matanzas, Cuba.

Người dân nhảy múa trên biển trong lễ hội Les plages Electronicques ở Cannes, Pháp.

Những người tham gia lễ hội Fontanka SUP ở Saint Petersburg (Nga) tập trung trên sông Moika trước khi bắt đầu cuộc đua.

Đứa trẻ ngủ trong lòng mẹ trong lễ rước Ashura ở New Delhi, Ấn Độ.

Ảnh chụp từ trên cao cảnh cháy rừng gần Saint-Magne ở tây nam nước Pháp.

Người Hindu Tamil treo trên móc khi tham gia lễ hội Vel của người Hindu ở Colombo.

Trăng tròn lặn sau các tòa nhà dân cư ở ngoại ô Frankfurt, Đức.

Thanh Bình (lược dịch)

Nắng nóng, thời tiết bất thường, châu Âu rơi vào thế khó Do thời tiết bất thường, cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu ngày càng trầm trọng.