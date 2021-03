Báo Đức: Sự cố kênh đào Suez là biểu hiện của ‘toàn cầu hóa bế tắc’

Theo đó, bộc lộ một lỗ hổng khác trong quá trình toàn cầu hóa. Và đây chỉ là một trong những triệu chứng cho thấy tình hình đang đi vào bế tắc. Có vấn đề trong việc cung cấp nguyên liệu hóa dầu, vắc-xin và các sản phẩm công nghệ cao. Hoàn cảnh buộc phải thay đổi, và áp lực lớn nhất đến từ chính người tiêu dùng, những người không sẵn sàng trả một cái giá cao cho quá trình toàn cầu hóa.

Hôm 29/3, Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA) cho biết tàu Ever Given đã nổi hoàn toàn sau nhiều nỗ lực giải cứu.

Khoảng 15% lưu lượng vận tải biển trên thế giới đi qua kênh đào Suez. (Ảnh: Reuters)

Ông Osama Rabie, người đứng đầu Cơ quan Quản lý kênh đào Suez, cho biết sẽ có 113 tàu các loại đi qua kênh đào này từ cả hai hướng trong sáng ngày 30/3 (giờ Ai Cập). Toàn bộ 422 tàu đang thả neo sẽ đi qua kênh trong vòng 3 ngày rưỡi.

Theo Nile TV của Ai Cập, các tàu đang chờ đi qua kênh đào bao gồm hàng chục tàu container, tàu chở hàng rời, tàu chở dầu và tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) hoặc khí hóa lỏng (LPG). Phần lớn tàu đang thả neo tại vịnh Suez, ngay lối ra vào phía nam của kênh đào cùng tên.

“Có thể mất thêm vài ngày nữa để các liên kết vận tải qua kênh đào Suez được nối lại, nhưng điều này không có nghĩa là mọi thứ sẽ suôn sẻ ngay lập tức trong lĩnh vực cung cấp quốc tế. Khủng hoảng kênh đào Suez chỉ là một triệu chứng của quá trình toàn cầu hóa bị đình trệ”, Handelsblatt viết.

Tác giả bài viết ông Torsten Rieke lưu ý rằng vắc-xin, nguyên liệu thô hóa dầu, chip máy tính hoặc các sản phẩm công nghệ cao khác là những vấn đề đang ở khắp mọi nơi hiện nay.

Khi những ảnh hưởng còn sót lại của các cơn bão mùa đông ở Texas biến mất, sự chậm trễ trong việc cung cấp nguyên liệu cho hóa dầu được loại sang một bên. Tuy nhiên, vắc-xin sẽ vẫn là mặt hàng khan hiếm trong một thời gian dài ở nhiều nơi trên thế giới. Nhiều sản phẩm đã trở thành nạn nhân của cuộc chiến công nghệ Mỹ - Trung khiến các doanh nghiệp phải thay đổi kế hoạch dài hạn.

Ngoài ra, theo Handelsblatt, tình hình cũng phức tạp bởi các quy tắc chính trị, chẳng hạn như luật về chuỗi cung ứng ở Đức và châu Âu, buộc các công ty phải gắn sản xuất của họ với các giá trị của châu Âu. Điều này dẫn đến tăng chi phí và giảm hiệu quả. Các bên liên quan phải chuyển toàn bộ dây chuyền sản xuất, hạn chế mức độ phân công lao động quốc tế, và điều này sẽ biến quá trình siêu tỷ lệ hóa thành một “cái phanh hãm”, do đó tất cả các quá trình đều bị chậm lại đáng kể. Người tiêu dùng đã phải trả giá cho điều này.

Trong khi đó, Handelsblatt cho rằng, những mặt tối của toàn cầu hóa đã bị che đậy quá lâu, nạn bóc lột lao động trẻ em, ảnh hưởng về khí hậu, sự ủng hộ cho các chế độ độc tài và những tác động đối với an ninh quốc gia. Không chỉ đại dịch Covid-19 mà chính ‘cuộc khủng hoảng kênh đào Suez’ đã cho thấy chúng ta phụ thuộc và dễ bị tổn thương như thế nào.

Trước đó, theo tính toán của SCA, giao thông sẽ trở lại bình thường trong vòng 4 ngày tới.

“Chúng tôi sẽ làm việc cả ngày lẫn đêm để giải quyết công việc tồn đọng”, ông Osama Rabie người đứng đầu SCA khẳng định. Vụ tắc nghẽn đã gây thiệt hại cho SCA từ 12 đến 14 triệu USD mỗi ngày.

Ông Rabie khẳng định các tàu có kích thước tương tự như tàu Ever Given vẫn có thể đi qua kênh đào một cách an toàn. Do đó, SCA sẽ không thay đổi chính sách tiếp nhận những con tàu như vậy.

Đến nay, Ever Given, siêu tàu container đã khiến kênh đào Suez bị tắc nghẽn hơn 6 ngày, vẫn chưa thể tiếp tục hải trình tới châu Âu.

Tàu container Ever Given dài 400m, rộng 59m và có tổng trọng lượng 219.079 tấn đang đi từ Trung Quốc đến Hà Lan, hôm thứ Ba (23/3) đã mắc cạn ở km thứ 151 của con kênh đào Suez gây tắc nghẽn và cản trở giao thông. Nguyên nhân ban đầu được cho là vì sức gió quá mạnh khiến tàu xoay ngang và mắc kẹt.

