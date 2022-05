Chai đựng trà sữa giống hệt bình nước giặt đồ khiến người dùng hoang mang

Từ thiết kế cho tới màu sắc bao bì của chai đựng trà sữa dễ gây nhầm lẫn với bình đựng nước giặt quần áo khiến người dùng hoang mang.

Một thương hiệu trà sữa đã bị loại bỏ khỏi kệ hàng ở Trung Quốc, sau khi dư luận nước này phản ánh chai đựng sản phẩm trông rất giống với bình đựng nước giặt đồ. Điều này rất dễ dẫn tới nhầm lẫn uống phải nước tẩy rửa khi các em nhỏ cứ nghĩ đó là trà sữa.

Theo trang tin Jimu News, sản phẩm trà sữa kiểu Thái được nhà hàng Nanyeli Thai Food Restaurant ở thành phố Nam Kinh thuộc tỉnh Giang tô của Trung Quốc sản xuất. Bao bì sản phẩm có ghi chữ Thái Lan. Tuy nhiên, nhìn bên ngoài, hình thù chai đựng trà sữa lại giống hệt với các chai chứa nước giặt quần áo từ thiết kế tay cầm cho tới nắp đậy.

Chai đựng trà sữa giống hệt bình nước giặt đồ cả về màu sắc lẫn thiết kế tay cầm và nắp đậy. (Ảnh: SCMP)

Sản phẩm trà sữa được đựng trong chai có dung tích 500 ml được bán tại 3 chi nhánh thuộc chuỗi thương hiệu Nanyeli Thai Food Restaurant ở thành phố Nam Kinh.

Vào cuối tuần qua, thiết kế dễ gây hiểu nhầm của chai trà sữa đã gây ra làn sóng tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ quan ngại về việc trà sữa được đựng trong chiếc chai giống với chai chứa nước giặt đồ có thể dẫn tới hiểu lầm đáng tiếc cho người mà dùng đặc biệt là trẻ nhỏ.

“Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chai trà sữa kiểu này. Thật buồn cười”, một cư dân mạng viết.

“Thiết kế vô cùng mới lạ. Nhưng tôi lo sợ một số phụ huynh không nói trước cho con mình biết mức độ nguy hiểm của những sản phẩm khác nhau, nhưng lại được đựng trong những chai lọ mang hình thù và màu sắc giống nhau. Sau khi bọn trẻ được uống trà sữa, có thể chúng sẽ nhầm lẫn uống luôn nước giặt đồ vì hai chai được thiết kế quá giống nhau”, một người khác bày tỏ ý kiến.

“Người thiết kế có đầu óc sáng tạo, nhưng họ cũng cần có trách nhiệm với xã hội. Thiết kế của chai trà sữa có thể khiến trẻ em hiểu lầm và dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng”, một cư dân mạng hoài nghi.

Trong khi đó, cơ quan giám sát thị trường địa phương cho biết họ sẽ điều tra về khâu đóng gói sản phẩm trà sữa của Nanyeli Thai Food Restaurant.

Còn Nanyeli Thai Food Restaurant thông báo đã thay đổi quy cách đóng gói sản phẩm vào ngày 15/5, sau khi nhận phải phản hồi tiêu cực từ cộng đồng mạng, tờ Yangtze Evening News đưa tin.

Một nhân viên phục vụ tại nhà hàng cho hay có rất ít khách hàng mua sản phẩm trà sữa, sau khi bình đựng sản phẩm bị cư dân mạng ném đá.

Ông Wu Zhengping, luật sư tại công ty luật Hubei Shouyi, nói với Jimu News rằng vấn đề an toàn thực phẩm không chỉ liên quan tới chất lượng thực phẩm, mà còn các nguy cơ gây mất an toàn khác như quy cách và phương thức đóng gói.

“Theo Luật An toàn Thực phẩm, hệ thống đánh giá nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm của cơ quan chức năng bao gồm giám sát chất lượng thực phẩm, cũng như mức độ an toàn của khâu đóng gói”, ông Wu nhấn mạnh.

Hồi tháng Một, một cụ ông ở thành phố Tô Châu thuộc tỉnh Giang Tô của Trung Quốc đã không may đưa nhầm chai tẩy rửa hóa chất cho cháu trai uống vì nghĩ rằng đây là chai nước ép cam, theo Beijing Youth Daily.

Cậu bé sau đó đã nhanh chóng được người nhà đưa vào viện cấp cứu và được rửa ruột. Cụ ông cho hay đã đưa nhầm cho cháu trai vì nhãn dán bên ngoài có hình quả cam, cũng như màu sắc bao bì tương đồng với màu của chai nước ép.

Minh Thu (lược dịch)