TQ: Quy định phòng dịch cứng nhắc khiến sản phụ sảy thai, nhiều quan chức bệnh viện bị kỷ luật

Sản phụ bị sảy thai ở tháng thứ 8 của thai kỳ chỉ vì không được nhập viện kịp thời do giấy xét nghiệm Covid-19 hết hiệu lực.

Các quan chức tại một bệnh viện ở thành phố Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc đã bị kỷ luật, sau khi một thai phụ bị sảy thai do không được cấp cứu kịp thời chỉ vì kết quả xét nghiệm Covid-19 của bệnh nhân đã hết hiệu lực.

AP đưa tin, trong thông báo vào hôm nay (6/1), chính quyền thành phố Tây An cho biết Tổng Giám đốc Bệnh viện Gaoxin là ông Fan Yuhui đã bị đình chỉ công tác. Ngoài ra, hai trưởng khoa của bệnh viện đã bị cách chức và sa thải.

Nhiều quan chức bệnh viện bị kỷ luật sau khi sản phụ bị sảy thai ở tháng thứ 8 của thai kỳ vì quy định phòng dịch cứng nhắc. (Ảnh: Weibo)

Chính quyền thành phố Tây An nhận định vụ việc đáng tiếc xảy ra với thai phụ “gây quan ngại lớn cho xã hội và tác động cực xấu tới xã hội”.

Được biết, nữ bệnh nhân mang thai ở tháng thứ 8 của thai kỳ đã phải ngồi ở bên ngoài bệnh viện trên chiếc ghế nhựa vào ngày đầu Năm mới cho tới khi bị chảy máu. Trong đoạn video do người chồng của sản phụ ghi lại và công bố trên mạng xã hội, dưới chân sản phụ là cả một vũng máu.

Thành phố Tây An, nơi sinh sống của 13 triệu người đã thực hiện phong tỏa nghiêm ngặt trong hơn 2 tuần qua. Nhiều nguồn tin cho biết người dân thành phố đối mặt với tình cảnh thiếu lương thực. Trong khi đó, chính quyền thành phố cũng đối mặt với sức ép lớn giảm số ca mới mắc Covid-19 từng ngày.

Chính quyền thành phố khẳng định vụ việc sản phụ bị sảy thai do không được nhập viện kịp thời đang được lực lượng chức năng điều tra. Song những thông tin chi tiết không được công bố.

Bệnh viện Gaoxin cũng được yêu cầu công khai xin lỗi người dân, bồi thường cho bệnh nhân và “tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh”.

Hiện không rõ có tổng cộng bao nhiêu nhân viên tại Bệnh viện Gaoxin bị kỷ luật sau vụ việc đáng tiếc.

Đáng nói, cũng trong ngày 6/1, chính quyền thành phố Tây An thông báo hai quan chức tại Trung tâm Cấp cứu Tây An và Ủy ban Y tế Tây An cũng đã nhận cảnh báo từ đảng Cộng sản Trung Quốc sau vụ việc trên.

Vào ngày 6/1, Tây An có thêm 63 trường hợp mới mắc Covid-19 mà cụ thể là nhiễm biến chủng Delta, nâng tống số ca bệnh ở thành phố này kể từ khi dịch bùng phát hơn 1 tháng qua lên con số hơn 1.800 bệnh nhân. Chưa có ca tử vong nào được báo cáo xảy ra ở Tây An trong đợt bùng dịch lần này.

Các quan chức thành phố nhấn mạnh về cơ bản tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng đã được kiểm soát và các ca mới được phát hiện mắc Covid-19 nằm trong số những người đang thực hiện cách ly.

Trên thực tế, số ca mắc Covid-19 tại Trung Quốc được đánh giá thấp hơn rất nhiều so với Mỹ và nhiều nước khác trên thế giới vào thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là tới Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh, chính phủ Trung Quốc buộc phải thi hành các biện pháp kiểm soát dịch chặt chẽ để đảm bảo an toàn cho sự kiện thể thao quy mô lớn.

Chiểu theo chiến lược “không ca nhiễm Covid-19”, Trung Quốc thực hiện xét nghiệm diện rộng và phong tỏa toàn bộ các thành phố một khi phát hiện có ca nhiễm virus corona.

Hôm 5/1, sân bay chính của thành phố Tây An đã cho dừng toàn bộ các chuyến bay quốc tế. Các chuyến bay nội địa cũng đã dừng khai thác từ trước và đây là một phần trong các biện pháp phong tỏa toàn thành phố. Hàng chục ngàn người có tiếp xúc với các ca mắc Covid-19 cũng đang thực hiện cách ly tại những cơ sở tập trung.

Tỉnh Hà Nam của Trung Quốc cũng đang thi hành các biện pháp khắt khe phòng dịch. Việc phát hiện thêm 64 ca mắc Covid-19 vào hôm nay khiến chính quyền tỉnh buộc phải thi hành lệnh cấm đi lại trong khu vực nội đô trừ lý do đặc biệt.

Điển hình, thành phố Vũ Châu của tỉnh Hà Nam có 1,17 triệu dân đã bị phong tỏa sau khi phát hiện 3 ca mắc Covid-19 không phát triệu chứng. Tính tới chiều tối ngày 5/1, tổng cộng thành phố này có 9 ca bệnh phát triệu chứng và 23 ca không phát triệu chứng.

Chỉ có xe cứu thương được phép di chuyển trên đường. Các trường học đóng cửa và cơ sở kinh doanh ăn uống phục vụ công cộng cũng phải dừng hoạt động, trừ những cửa hàng bán đồ thiết yếu.

Một số thành phố khác ở tỉnh Hà Nam đang thực hiện xét nghiệm diện rộng và đóng cửa những địa điểm công cộng dù số lượng ít ca mắc Covid-19 được phát hiện.

Tại thành phố Vĩnh Tế thuộc tỉnh Sơn Tây, nơi sinh sống của khoảng 500.000 người cũng đã bị phong tỏa sau khi phát hiện virus corona xuất hiện tại lối ra của một nhà ga địa phương.

Minh Thu (lược dịch)