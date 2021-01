Lo khủng bố, quan chức Mỹ mặc áo chống đạn dự lễ nhậm chức

Dường như vẫn không yên tâm trước sự bảo vệ của số lượng lớn cảnh sát và 25.000 binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia, một số thành viên đảng Dân chủ đã mặc áo chống đạn bên trong áo khoác ngoài để tới dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Joe Biden vào ngày 20/1.

Vẫn chưa hết sốc sau vụ bạo loạn của hàng trăm người biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump tại Điện Capitol hôm 6/1, phóng viên Sarah Ferris của tờ Politico cho hay nghị sĩ Ann Kuster của bang New Hampshire và một số quan chức của đảng Dân chủ ở Hạ viện Mỹ đã mặc áo chống đạn bên trong và khoác áo khoác ra ngoài khi tới dự lễ nhậm chức của ông Biden.

Lo phe ông Trump làm loạn, một số thành viên thuộc đảng Dân chủ được cho đã mặc áo chống đạn khi dự lễ nhậm chức của ông Biden. (Ảnh: Twitter)

Hãng tin ABC News và một số tờ báo khác cũng đã đưa tin về lớp áo dự phòng của một số thành viên đảng Dân chủ khi tới dự lễ nhậm chức của ông Biden vào trưa ngày 20/1. Tuy nhiên, danh tính của những thành viên thuộc đảng Dân chủ không được công bố.

Buổi lễ nhậm chức của ông Biden diễn ra trong bối cảnh an ninh quanh thủ đô Washington được thắt chặt chưa từng có. Theo đó, nhiều hàng rào an ninh được dựng xung quanh Điện Capitol, hàng loạt chốt kiểm soát an ninh được dựng lên. Ngoài ra, các sự kiện công cộng như diễu hành trong lễ nhậm chức cũng phải hủy bỏ để ngăn chặn nguy cơ làm lây lan dịch Covid-19.

Trước đó, các thành viên đảng Dân chủ như Thị trưởng Washington Muriel Bowser và nghị sĩ ở bang Colorado là Jason Crow, cùng nghị sĩ bang Tennessee, ông Steve Cohen đã kêu gọi kiểm tra kỹ lý lịch của các binh sĩ tham gia đảm bảo an ninh cho buổi lễ nhậm chức nhằm phát hiện nội gián.

Thậm chí, Thị trưởng Bowser còn yêu cầu một lực lượng được trang bị súng máy để tăng cường bảo vệ an ninh cho sự kiện ngày 20/1. Song quan chức Bộ An ninh Nội vụ Mỹ là Ken Cuccinelli đã từ chối yêu cầu này khi nhấn mạnh những vũ khí như súng máy không được sử dụng trong việc bảo vệ sự kiện mang tính dân sự.

Nỗi lo sợ những người ủng hộ ông Trump có thể gây rối trong buổi lễ nhậm chức không chỉ giới hạn trong các thành viên đảng Dân chủ. Theo phóng viên Philip Rucker của tờ Washington Post, nghị sĩ Peter Meijer tại bang Michigan vốn một trong những thành viên của đảng Cộng hòa bỏ phiếu luận tội ông Trump trước cáo buộc xúi giục bạo loạn hôm 6/1, đã quyết định mua áo chống đạn “bởi tính mạng của ông này đang bị đe dọa”.

