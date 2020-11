Quan chức Bộ An ninh Nội địa Mỹ ông Trump vừa sa thải là ai?

TASS đưa tin, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump hôm thứ Ba (17/11) cho biết ông đã sa thải người đứng đầu Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA) thuộc Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ Christopher Krebs.

Giám đốc Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA) Christopher Krebs vừa bị ông Trump sa thải. (Ảnh: AP)

“Tuyên bố mới nhất của Krebs về sự an toàn của cuộc bầu cử năm 2020 là rất không chính xác, có nhiều vi phạm và gian lận, bao gồm việc bỏ phiếu của “linh hồn người chết”. Quan sát viên không được phép vào các địa điểm bỏ phiếu. Máy kiểm phiếu trục trặc, chuyển phiếu bầu từ Trump sang Biden… và nhiều hơn nữa. Do đó, Krebs bị loại khỏi vị trí Giám đốc cơ quan An ninh Mạng và An ninh Hạ tầng, có hiệu lực ngay lập tức”, nhà lãnh đạo Mỹ viết trên Twitter.

Ông Trump cho hay nước ngoài không có cơ hội can thiệp vào các cuộc bầu cử vừa qua, đây là “cuộc bầu cử an toàn nhất trong lịch sử nước Mỹ”.

Trước đó, Reuters đưa tin, ông Krebs dự kiến ​​sẽ bị sa thải. Cơ quan này tuyên bố rằng Nhà Trắng không hài lòng với nội dung của trang web có tên là “Kiểm soát tin đồn” mà CISA đưa ra trong cuộc bầu cử để bác bỏ các thông tin sai lệch khác nhau liên quan đến quá trình bầu cử.

Đặc biệt, cổng thông tin này cho rằng những cáo buộc về sự tham gia của đảng Dân chủ Mỹ trong gian lận bầu cử là sai sự thật. Nhà Trắng bị cáo buộc đã yêu cầu xóa hoặc thay đổi dữ liệu này trên trang web, nhưng các quan chức CISA từ chối làm như vậy.

“Không có bằng chứng cho thấy bất kỳ hệ thống bỏ phiếu nào đã xóa hoặc làm mất phiếu bầu, thay đổi phiếu bầu hoặc bị xâm phạm theo bất kỳ cách nào”, tuyên bố chung hôm 12/11 của CISA cho biết.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, thêm hàng nghìn phiếu bầu bị bỏ quên đã được tìm thấy. Chiến dịch tranh cử của ông Trump cũng đưa ra danh sách những người đã chết đi bỏ phiếu ở một số bang.

Ngoài ra, trong thời gian trước khi diễn ra cuộc bầu cử, ông Krebs thường lặng lẽ phản bác những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Trump về khả năng xảy ra gian lận trong các lá phiếu gửi qua thư. Gần đây, ông Krebs có các phản ứng mạnh mẽ hơn khi thường xuyên nêu quan điểm của mình trên Twitter.

Ngay sau thông báo của Tổng thống Trump về việc sa thải, ông Krebs chia sẻ trên Twitter rằng: “Rất vinh dự được phụng sự. Chúng tôi đã làm đúng”.

Vào năm 2017, ông Trump chỉ định Christopher Krebs, cựu Giám đốc chính sách của Microsoft, làm Giám đốc của cơ quan tiền thân của CISA. Trong khi CISA cung cấp hỗ trợ an ninh cho một số ngành, như sản xuất và mạng lưới năng lượng, Krebs đã trở thành gương mặt đại diện cho các nỗ lực an ninh mạng trong cuộc bầu cử của chính phủ.

Truyền thông Mỹ cho rằng, việc sa thải ông Krebs gióng lên hồi chuông báo động trong toàn bộ bộ máy an ninh quốc gia. Tuy nhiên, việc sa thải ông diễn ra sau khi một số quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc bị thay thế bằng các quan chức được coi là trung thành với Tổng thống Trump và sự thất vọng ngày càng tăng của Trump với Giám đốc CIA Gina Haspel.

Thanh Bình (lược dịch)