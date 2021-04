Những rạn nứt chấn động trong Hoàng gia Anh sẽ được phơi bày thêm

Tờ The Times dẫn lời các nguồn tin giấu tên cho hay, một cuốn sách mới nói về Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle sắp được phát hành và hé lộ thêm những rạn nứt bên trong gia đình Hoàng gia Anh.

Cũng theo nguồn tin, cuốn sách sắp được phát hành về cặp đôi Harry và Markle sẽ bao gồm những lời tố cáo mà Công tước và nữ Công tước xứ Sussexes từng đưa ra trong cuộc phỏng vấn “bom tấn” với nữ hoàng truyền hình Mỹ Oprah Winfrey, cũng như những lời cáo buộc phân biệt đối xử với Markle và quyết định của Nữ hoàng Anh Elizabeth II khi tước bỏ mọi chức vụ và danh hiệu của Hoàng tử Harry. Ngoài ra, cuộc sách còn nhắc tới chi tiết cuộc sống của cặp đôi tại Mỹ và lễ tang của cố Hoàng thân Philip.

Những rạn nứt chấn động trong Hoàng gia Anh được phơi bày thêm trong cuốn sách sắp được xuất bản. (Ảnh minh họa)

Theo nguồn tin bên trong Hoàng gia Anh, cuốn sách được hai nhà báo hoàng gia Omid Scobie và Carolyn Durand chắp bút, có thể khiến mối quan hệ giữa vợ chồng Harry và Markle với các thành viên trong Hoàng gia càng trở nên căng thẳng.

“Cuộc phỏng vấn với MC Oprah đã làm phát nổ quả bom trong gia đình Hoàng gia Anh và phần lớn các thành viên trong Hoàng gia vẫn còn cảm thấy bị sốc. Cuốn sách này sẽ không giúp được gì”, một nguồn tin nói với tờ The Times.

Cũng theo The Times, hai tác giả của sách có kế hoạch nói chuyện với những người bạn của Hoàng tử Harry và Meghan Markle, cũng như những nguồn tin thân thiết với cặp đôi này.

Cuốn sách trước đây mang tên “Finding Freedom: Harry And Meghan And The Making Of A Modern Royal Family” của hai nhà báo Scobie và Durand đã tiết lộ một cách chân thật về hình ảnh vài thành viên trong gia đình Hoàng gia. Điển hình, Meghan Markle được cho đã “thất vọng” khi chị dâu chồng là Công nương Kate Middleton “không chào đón nhiệt tình”. Trong khi Hoàng tử Harry được cho tin rằng, người bố là Thân vương xứ Wales Charles chú trọng tới hình ảnh cá nhân hơn là mối quan hệ với con trai.

Cũng theo hai tác giả, Hoàng tử William, anh trai Hoàng tử Harry, còn từng khuyên người em trai không nên vội tiến tới kết hôn mà cần dành thêm thời gian để tìm hiểu về “người con gái này” ám chỉ tới Meghan Markle.

Nhưng chi tiết gây chấn động nhất trong cuốn sách này chính là việc Công nương Michael xứ Kent đeo chiếc trâm cài bị coi là mang tính phân biệt chủng tộc trong lần đầu tiên gặp Meghan Markle.

Cụ thể, vào năm 2017, Meghan đã tham dự bữa trưa Giáng sinh hàng năm của Nữ hoàng Elizabeth. Đây cũng là lần đầu tiên cô ra mắt gia đình nhà chồng. Công chúa Michael có mặt tại buổi tiệc và đeo một chiếc trâm cài đen. Phụ kiện đặc biệt này có nguồn gốc từ thế kỷ 13 mang hàm ý xem người da đen như người hầu.

Sau đó dư luận dã phản đối mạnh mẽ khi xem Công chúa xứ Kent cố tình lăng mạ vợ tương lai của Hoàng tử Harry bởi Markle là người Mỹ gốc Phi. Đối mặt với phản ứng dữ dội từ công chúng, Công chúa Michael đã phải lên tiếng xin lỗi.

“Sự việc thiếu nhạy cảm này dường như nhắm tới nguồn gốc người Mỹ gốc Phi của Markle và sự phân biệt chủng tộc đã lộ rõ ngay từ khi Markle và Harry là một đôi”, cặp đôi tác giả viết.

Tuy nhiên, Hoàng tử Harry và Meghan Markle đều không đọc cuốn sách trên và công khai từ chối nói chuyện với 2 tác giả.

Minh Thu (lược dịch)