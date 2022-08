Được phép rời khỏi nhà tù để về thăm nhà, một phạm nhân ở Đài Loan đã nhân cơ hội bỏ trốn nhưng sau đó bị cảnh sát bắt lại.

Hôm 28/6, các sĩ quan cảnh sát ở huyện Miêu Lật trên đảo Đài Loan đã bắt được tù nhân bỏ trốn 6 ngày khỏi nhà tù ở huyện Hoa Liên sau lần được phép về thăm nhà.

Trước đó, phạm nhân Hsu Ya-lun (29 tuổi) đã không tới trình diện tại Nhà tù an ninh tối thiểu Zihciang ở huyện Hoa Liên vào ngày 22/8 sau lần về thăm nhà. Sáu ngày sau khi bỏ trốn, Hsu đã bị cảnh sát huyện Miêu Lật tìm thấy và bắt giữ, sau đó chuyển tới Văn phòng Công tố quận Đào Viên.

Phạm nhân bỏ trốn sau khi được phép rời nhà tù về thăm nhà đã bị cảnh sát Đài Loan bắt lại. (Ảnh: CNA)

Nhà tù an ninh tối thiểu còn được gọi là trại lao động. Tại đây, phạm nhân được hoạt động tự do hơn. Nhà tù an ninh tối thiểu chuyên giam giữ phạm nhân phạm những tội phi bạo lực, và thường không có tiền án tiền sự.

Lực lượng cảnh sát huyện Miêu Lật trước đó đã nhận được thông tin từ cơ quan chức năng huyện Hoa Liên về việc phạm nhân Hsu trong quá trình bỏ trốn dường như sẽ tới nhờ sự hỗ trợ của những người bạn bè sống ở huyện Miêu Lật. Do đó, cảnh sát địa phương đã tích cực truy tìm phạm nhân Hsu và phát hiện chiếc xe mà đối tượng dùng để di chuyển nằm ở thị trấn Trúc Nam của huyện Miêu Lật vào ngày 27/8. Theo UDN, cảnh sát huyện Miêu Lật đã bắt được phạm nhân Hsu vào sáng sớm hôm 28/8.

Vào ngày 25/8, Văn phòng Công tố quận Hoa Liên cũng đã ra thông báo về việc phạm nhân Hsu đang bị truy bắt, do hắn không trở lại nhà tù sau lần được phép về thăm nhà.

Thông tin này đã thu hút sự chú ý lớn của giới truyền thông Đài Loan. Bởi ngày 22/8, thời gian Hsu không tới trình diện ở nhà tù cũng đúng ngày một tù nhân bị giam giữ ở nhà tù an ninh tối thiểu ở thành phố Đài Nam tấn công và dùng dao sát hại 2 sĩ quan cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Thậm chí, đối tượng còn lấy súng của một sĩ quan cảnh sát để bắn vào chiếc ô tô cảnh sát đang truy đuổi.

Sau cái chết của 2 sĩ quan cảnh sát, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã yêu cầu ngay lập tức xem xét lại hoạt động của lực lượng cảnh sát và tại các nhà tù an ninh tối thiểu trên hòn đảo.

Cũng trong thông báo của Văn phòng Công tố quận Hoa Liên, một tù nhân khác được nêu tên là Kang Yu-hao (25 tuổi) đã bỏ trốn khỏi nhà tù từ ngày 21/3 năm nay sau khi hắn được phép rời khỏi nhà tù an ninh tối thiểu Zihciang để về thăm gia đình ở huyện Nghi Lan.

Tuy nhiên, đối tượng Kang vẫn đang bỏ trốn và lực lượng cảnh sát Đài Loan tiếp tục tích cực truy tìm.

Hôm 23/8, Ban Cải tạo thuộc Cơ quan Tư pháp Đài Loan cho biết trong vòng 10 năm qua, các nhà tù an ninh tối thiểu trên hòn đảo ghi nhận 2 trường hợp phạm nhân bỏ trốn mà vẫn chưa tìm thấy.

Cụ thể, trong 10 năm qua, các nhà tù an ninh tối thiểu của Đài Loan đã giam giữ 11.323 người. Trong số này có 49 đối tượng bỏ trốn sau khi được phép rời nhà tù để về thăm gia đình. Nhưng có 2 đối tượng tới nay vẫn chưa được tìm thấy và đều là phạm nhân bị giam ở nhà tù ở huyện Hoa Liên.

Minh Thu (lược dịch)