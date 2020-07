Ngập lụt nghiêm trọng ở Trung Quốc, cá thi nhau nhảy khỏi mặt nước hít oxy Hình ảnh cá thi nhau nhảy khỏi mặt nước để hít oxy xuất hiện do tình trạng ngập lụt trên diện rộng và nghiêm trọng ở nhiều khu vực phía nam và phía đông Trung Quốc.

Lực lượng công an đã tới hỗ trợ và phá tấm kính chắn phía trước của xe. Rất may, tài xế đã được giải thoát an toàn.

Pha giải cứu nghẹt thở chiếc xe chìm dần dưới nước lũ ở Trung Quốc.

Cuộc sống của gần 14 triệu người sinh sống ở 26 tỉnh thành Trung Quốc đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ những cơn mưa bão kéo theo tình trạng ngập lụt diện rộng kể từ đầu tháng Sáu.

Tờ China Daily dẫn tuyên bố của Bộ Quản lý Tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cho hay, khoảng 744.000 người đã phải đi sơ tán khỏi những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ thiên tai. Trong khi đó, 78 người được xác nhận đã thiệt mạng hoặc mất tích do mưa lũ.

Tây Nam là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tình trạng mưa lũ ở Trung Quốc. Mưa bão đã nhấn chìm nhiều ngôi làng, phá hủy nhà cửa và gây ra cảnh tượng sạt lở đất nghiêm trọng.

Minh Thu (lược dịch)