Chuyên gia: 'Ông Trump khá thành công nhưng khó tiếp tục nhiệm kỳ hai'

Theo nhà báo này, với phong thái quyết đoán ông Trump đã đạt được tiến bộ trong một giải pháp hòa bình ở Trung Đông và cũng cố gắng “khuấy động” Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tuy nhiên, ngoài điều này, ông ấy cũng mắc một số sai lầm lớn và do đó sẽ tốt hơn nếu ông ấy không tái đắc cử.

“Trong bốn năm làm tổng thống ông Trump đã không đạt được nhiều thành tựu như ông đã hứa”, nhà báo Grow cho biết. Theo ông Grow, đánh giá trung thực kết quả của nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, cần nêu lên một số thành công.

Thứ nhất, ông Trump đã giảm tỷ lệ nghèo ở Mỹ. Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, vào năm 2014, khoảng 46,6 triệu người Mỹ sống dưới mức nghèo khổ. Năm 2018, số người này đã giảm xuống còn 38,1 triệu người, ngoài ra, số người nhận viện trợ lương thực cũng giảm.

Thứ hai, trước đại dịch Covid-19, nền kinh tế Mỹ đã cho thấy sự tăng trưởng, mặc dù không cao như ông Trump đã hứa trong các bài phát biểu tranh cử. Từ năm 2017 đến 2019, kinh tế Mỹ tăng trưởng trung bình 2,6%, cao hơn mức trung bình của nhiệm kỳ Tổng thống Obama.

Thứ ba, về chính sách đối ngoại, ông Trump cũng đã đạt được một số thành công. Đặc biệt, ông đã thực hiện những gì cả cựu Tổng thống Obama và Bush đã hứa sẽ làm là công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Đồng thời, ông không phải nhận phản ứng gay gắt từ các quốc gia Ả Rập. Ngược lại, vào mùa thu năm 2020, Israel đã ký một thỏa thuận với UAE và Bahrain về việc công nhận lẫn nhau và bình thường hóa quan hệ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phải đối mặt với tỉ lệ thăm dò dẫn trước của ông Joe Biden. (Ảnh: Reuters)

Ngoài ra, theo ông Grow, với những tuyên bố “gay gắt” về NATO, ông Trump đã tìm cách “khuấy động” liên minh. Giờ đây, các thành viên NATO như Đức buộc phải gánh thêm trách nhiệm. Cả ông Bush và Obama đều yêu cầu gia tăng đóng góp cho NATO, nhưng chỉ khi có thái độ gay gắt của ông Trump đe dọa rời NATO đã buộc các chuyên gia châu Âu phải xem xét những yêu cầu này một cách nghiêm túc.

Tuy nhiên, ông Grow nhận định, Tổng thống Trump cũng mắc nhiều sai lầm về chính sách đối ngoại. Ví dụ, ông ấy đánh giá quá “ngây thơ” về Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, người chưa bao giờ có ý định tự nguyện từ bỏ vũ khí hạt nhân. “Việc rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran hóa ra cũng là một mục tiêu trong chính sách của ông Trump”, nhà báo Grow cho biết thêm.

Tuy nhiên, ông Grow nhấn mạnh, sự “tan rã” của NATO và sự tiến bộ ở Trung Đông là những thành công nghiêm túc mà lẽ ra không thể đạt được nếu không có cách thức quyết liệt của ông Trump. Từ đó, chiến thắng của ông Trump đầy nghị lực trong cuộc bầu cử năm 2016 là một lợi ích cho thế giới. “Ông Trump đã đưa mọi thứ vào chuyển động”, nhà báo Grow nhận định.

“Tuy nhiên ông Trump thường bị cáo buộc dối trá và sai lầm chính trị. Do đó, sẽ tốt hơn cho thế giới nếu ông ấy không được bầu lại nhiệm kỳ thứ hai”, nhà báo Grow kết luận.

Theo các cuộc thăm dò nhanh từ CNN, Data Progress và US Politics, hầu hết những người được hỏi cho biết ông Joe Biden đã thắng trong cuộc tranh luận tổng thống hôm 22/10 với tỉ lệ 50% so với 40%.

Dự án bầu cử Mỹ thuộc Đại học Florida cho biết tính đến sáng ngày 23/10, ước tính hơn 52 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử năm 2020, chiếm khoảng 1/3 số cử tri. Đây là con số kỷ lục so với các cuộc bầu cử trước. Các chuyên gia bầu cử cho rằng, con số này có thể lên tới 85 triệu trước ngày 3/11.

Giáo sư Michael McDonald, người quản lý Dự án bầu cử Mỹ, trước đó dự đoán tỉ lệ cử tri đi bầu năm nay vào khoảng 65% (tương đương 150 triệu cử tri) trong tổng số cử tri đủ điều kiện đi bầu, cao nhất kể từ năm 1908.

Được biết, ông Joe Biden đang dẫn trước ông Donald Trump trong các cuộc thăm dò. Dữ liệu mới nhất từ ​​Smarkets cho thấy ông Biden có 2/3 cơ hội đắc cử tổng thống vào tháng 11, cao gấp đôi so với tổng thống đương nhiệm. Cuộc thăm dò cũng dự đoán rằng ông Biden sẽ giành được 317 phiếu đại cử tri, so với 221 phiếu của ông Trump. Florida là bang chiến trường quan trọng, hiện đang nghiêng về phía ứng viên đảng Dân chủ với 55% so với 45% của ứng viên đảng Cộng hòa.

Ông Trump so sánh hệ sinh thái ở Mỹ, Nga, Trung Quốc và Ấn Độ Trong cuộc tranh luận mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nêu những vấn đề môi trường của Mỹ so với Trung Quốc, Nga và Ấn Độ.

Thanh Bình (lược dịch)