Ông Biden tiếp tục đề cử thêm các nhân sự cấp cao

Tổng thống đắc cử Biden coi ông Lander là một trong những nhà khoa học hàng đầu của Mỹ, đồng thời là người lãnh đạo dự án bộ gen người và là người tiên phong trong lĩnh vực di truyền học.

Theo nhóm phụ trách chuyển giao quyền lực của ông Biden, ông Lander là giáo sư của Học viện Công nghệ Harvard và Massachusetts cũng sẽ trở thành nhà khoa học đầu tiên làm cố vấn cho tổng thống Mỹ về Khoa học và Công nghệ.

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden tiếp tục đề cử thêm các nhân sự cấp cao. (Ảnh: Reuters)

Được biết, ông Eric Lander trước đây là đồng chủ tịch Hội đồng phụ trách chính sách Khoa học và Công nghệ của Nhà Trắng trong 8 năm dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, nơi ông đã làm việc chặt chẽ với cố vấn khoa học của ông Obama, John Holdren và tương tác với ông Biden.

Nhóm phụ trách chuyển giao quyền lực của ông Biden cho biết, khoa học sẽ luôn đi đầu trong chính quyền mới của ông Biden. Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình Covid-19 hiện nay, thì cơ sở khoa học đáng tin cậy của những nhà khoa học nổi tiếng thế giới sẽ giúp chấm dứt đại dịch, đưa nền kinh tế Mỹ trở lại và theo đuổi những đột phá mới nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống người dân.

Cùng ngày, ông Biden đã đề cử cựu Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) David Cohen trở lại đảm nhiệm vai trò này.

Ông Cohen đã từng là phó giám đốc CIA từ năm 2015 - 2017. Vào thời điểm đó, ông đã “thực hiện quyền kiểm soát đối với việc hiện đại hóa chiến lược của CIA, chỉ đạo việc thu thập thông tin ở nước ngoài và phân tích của chúng”, đồng thời cũng chỉ đạo “các dự án đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ mới”.

Ngoài ra, ông Cohen từng đảm nhiệm vị trí Thứ trưởng phụ trách chống khủng bố và tình báo tài chính tại Bộ Tài chính Mỹ tham gia vào việc xây dựng các lệnh trừng phạt chống lại Nga, Iran và Triều Tiên.

Như vậy, ông Cohen sẽ làm việc dưới quyền của cựu Thứ trưởng Ngoại giao William Burns, người được Tổng thống đắc cử Biden lựa chọn cho vị trí Giám đốc CIA hôm 11/1.

Trước đó, ông Biden đã công bố ba vị trí quan trọng cho đội ngũ nhân sự cho Hội đồng An ninh Quốc gia. Cụ thể, bà Anne Neuberger, một quan chức hàng đầu của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) được bổ nhiệm giữ vị trí Phó Cố vấn An ninh Quốc gia về công nghệ mạng mới, một vị trí mới được thành lập trong bối cảnh nước Mỹ đang tiếp tục phải đối mặt với các cuộc tấn công vào hệ thống an ninh mạng của các cơ quan liên bang.

Bà Anne Neuberger từng đảm nhiệm nhiều chức vụ tại NSA trong vòng hơn một thập kỷ qua. Hiện tại, bà Neuberger đang giữ chức Giám đốc An ninh mạng tại NSA.

Theo nhóm chuyển tiếp ông Biden, bà Elizabeth Sherwood-Randall, cựu Thứ trưởng Bộ Năng lượng dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama giữ vai trò làm Phó Cố vấn An ninh quốc gia kiêm Cố vấn An ninh Nội địa. Trong khi đó, ông Russ Travers, từng là quyền Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố quốc gia (NCTC), được bổ nhiệm giữ chức Phó Cố vấn An ninh Nội địa.

Thanh Bình (lược dịch)