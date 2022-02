Hiện tượng 'hiếm' ở Olympic mùa Đông Bắc Kinh

Lần đầu tiên kể từ khi Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh được khai mạc, Trung Quốc chứng kiến tuyết rơi.

Tuyết rơi dày kèm theo tầm nhìn bị hạn chế đã làm ảnh hưởng tới lịch thi đấu của Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh.

Với lượng tuyết rơi trung bình 4mm vào ngày 13/2, một số bộ môn thi đấu ở các đường trượt tuyết đã buộc phải hủy bỏ. Đây là lần đầu tiên trời đổ tuyết kể từ khi Olympic Bắc Kinh được khai mạc vào ngày 4/2.

“Từ lúc 5h sáng ngày 13/2, hàng ngàn nhân viên tại địa điểm thi đấu Trường Gia Khẩu đã có mặt làm nhiệm vụ dọn tuyết phủ trên đường trượt. Nhưng do tuyết rơi dày và bất ngờ, tầm nhìn đã bị hạn chế. Do đó để đảm bảo an toàn cho các vận động viên tham gia thi đấu, chúng tôi quyết định hủy bỏ lịch thi đấu trong ngày hôm nay”, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời ông Yang Shu’an, Phó Chủ tịch Ủy ban tổ chức Olympic Bắc Kinh.

Lực lượng chức năng Trung Quốc cũng đã nhanh chóng cho dọn dẹp tuyết và băng trên các tuyến đường giao thông chính dẫn tới những địa điểm thi đấu.

“Các nhân viên đã làm việc xuyên đêm để phá băng và dọn dẹp tuyết nên toàn bộ tuyến đường hiện đã an toàn để các phương tiện phục vụ Olympic Bắc Kinh lưu thông. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình thời tiết trong vòng 24 giờ tới để đảm bảo giao thông được thông thoáng”, ông Gao Zhiming, giám sát viên nhóm bảo trì đường cao tốc Xingyan chia sẻ.

Hiện tượng tuyết rơi trong giai đoạn diễn ra Olympic Bắc Kinh được đánh giá là cực hiếm. Bởi suốt thời gian qua, sự kiện thể thao quốc tế diễn ra ở Trung Quốc bị chỉ trích nặng nề vì gây ảnh hưởng xấu tới môi trường và là kỳ Thế vận hội mùa Đông đầu tiên hoàn toàn phải phụ thuộc vào tuyết nhân tạo.

Điển hình, riêng tại đường trượt tuyết ở thành phố Trương Gia Khẩu, 873 triệu lít nước đã được sử dụng để tạo tuyết nhân tạo.

Còn hiện tại, tuyết được dự báo vẫn tiếp tục rơi trong những ngày tới khi nền nhiệt độ ở khu vực miền núi phía bắc thủ đô Bắc Kinh duy trì ở mức thấp và giảm xuống còn -35 độ C.

“Tôi nghĩ trời đổ tuyết là điều rất có ích đối với toàn bộ quãng thời gian diễn ra Olympic Bắc Kinh. Bởi người dân Bắc Kinh sẽ cảm nhận được tinh thần của Thế vận hội", AP dẫn lời bà Amber Li, nhân viên phục vụ sự kiện thể thao.

Trái với sự lo lắng của các quan chức Olympic Bắc Kinh, người dân Bắc Kinh đã tận dụng hình thái thời tiết hiếm hoi để ra ngoài chụp ảnh và vui chơi với người thân. Nhiều gia đình còn tự tạo dụng cụ trượt tuyết để vui chơi.

Minh Thu (lược dịch)