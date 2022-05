Nữ giáo viên lên mạng 'kêu trời' về sự kỳ thị khó hiểu dẫn tới bị đuổi việc

Nữ giáo viên bức xúc khi bị nhà trường đuổi việc ngay khi họ biết chuyện cô từng mắc Covid-19 trong thời gian sống ở nước ngoài.

Cô gái trẻ ở Trung Quốc cho hay một ngôi trường ở phía bắc nước này đã quyết định sa thải và yêu cầu cô rời khỏi vị trí giáo viên, chỉ vì ban giám hiệu nhà trường biết chuyện cô từng mắc Covid-19 trong thời gian sinh sống ở Ukraine. Trên thực tế, cô gái đã làm hàng chục xét nghiệm sau khi trở về Trung Quốc và kết quả cho thấy cô đã hoàn toàn hồi phục.

Cô gái vốn là một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc có tên He Yuxiu được thuê là giáo viên dạy tiếng Nga tại ngôi trường ở tỉnh Hà Bắc cách đây vài tuần.

Cô He Yuxiu bị đuổi việc với lý do từng mắc Covid-19. (Ảnh: SCMP)

Chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội hôm 29/5, cô He cho hay cô đã bị sa thải ngay lập tức sau khi cô thừa nhận từng mắc Covid-19 hồi tháng Hai. Cô He là công dân Trung Quốc và theo học bằng Thạc sĩ ở Ukraine. Khi chiến sự ở Ukraine bùng phát vào ngày 24/2, cô He đã rời khỏi Ukraine vào giữa tháng Ba.

Trong video được công bố trên mạng, cô He nói bản thân đã nhiễm biến chủng Omicron ở Kharkiv, thành phố lớn thứ 2 ở Ukraine và cũng là nơi cô sinh sống. Cô tiếp tục có kết quả xét nghiệm dương tính trong khoảng thời gian thực hiện cách ly khi trở về Trung Quốc. Lúc này, cô đã được đưa vào một bệnh viện để điều trị, và từng 50 lần làm xét nghiệm axit nucleic kể từ khi về nước.

“Tôi cứ nghĩ khi họ cho tôi xuất viện và cấp mã số thẻ xanh, tôi đã được xem là người bình thường, sống một cuộc sống bình thường và bắt đầu một chương mới trong cuộc đời. Tôi đã hồi phục. Kể từ khi trở về nước, tôi đã làm xét nghiệm 50- 60 lần”, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời cô He chia sẻ trong video đăng trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, nơi cô gái có hàng trăm nghìn người theo dõi.

Cô He nói thêm cô đã nhận được một cuộc điện thoại cách đây vài tuần sau khi được nhà trường thuê vào làm giáo viên dạy tiếng Nga. Nội dung cuộc gọi là hỏi xem có phải cô từng mắc Covid-19.

“Tôi được yêu cầu rời khỏi trường ngay lập tức, sau khi tôi trả lời có nhiễm. Chuyện này đáng nhẽ không nên xảy ra, nhưng tôi lại mất công việc chỉ vì nó”, cô He tâm sự.

Nữ giáo viên cho hay cô cảm thấy lo sợ về việc sẽ không thể xin được việc làm chỉ vì bản thân từng mắc Covid-19. Bởi ngay cả nhiều người bạn cũng né tránh không muốn đi chơi với cô He khi họ biết cô từng nhiễm virus corona.

“Tôi hy vọng xã hội có thể có cái nhìn bao dung hơn, và thấu hiểu cho những người từng là bệnh nhân Covid-19”, cô He nói.

Tính tới sáng hôm nay (31/5), đoạn video của cô He đã có hơn 8 triệu lượt xem trên Weibo. Cư dân mạng Trung Quốc bùng nổ cuộc tranh cãi về vấn nạn phân biệt đối xử với những người từng măc Covid-19 nhưng đã bình phục. Vấn nạn này đã kéo dài kể từ giai đoạn đầu Trung Quốc ghi nhận bùng phát dịch Covid-19.

“Họ đang phải trải qua sự phân biệt đối xử còn tồi tệ hơn cả người phạm tội”, một bình luận trên mạng viết.

Người khác đặt câu hỏi, “Cô ấy là người có tầm ảnh hưởng trên mạng. Liệu chuyện tương tự có xảy ra với những người khác hay không? Người bình thường nên làm gì khi họ từng mắc Covid-19 và bị đối xử giống như cô He?”.

