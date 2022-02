Vụ nổ xe buýt khiến 43 người thương vong ở thành phố Thẩm Dương diễn ra đúng thời điểm an ninh được thắt chặt tại Trung Quốc trong kỳ Thế vận hội mùa Đông.

Vụ nổ xe buýt bí ẩn đã cướp đi sinh mạng của 1 người và khiến 42 người khác bị thương bao gồm 2 nạn nhân bị thương nặng vào ngày 12/2 ở thành phố Thẩm Dương, cách thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc khoảng 600 km. Vụ nổ xảy ra đúng thời điểm Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh bước vào tuần thứ 2 tranh tài.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), nguyên nhân dẫn tới vụ nổ xe buýt vào đúng giờ cao điểm ở thành phố Thẩm Dương thuộc tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc đang được điều tra.

Hiện trường vụ nổ xe buýt bí ẩn đúng giờ cao điểm ở Trung Quốc khiến 43 người thương vong. (Ảnh: SCMP)

Các nhân chứng chia sẻ với đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) rằng chiếc xe buýt không bốc cháy trước khi phát nổ. Các đoạn video trên mạng xã hội cho thấy cửa kính của xe buýt bị vỡ vụn và bắn tung tóe ra xung quanh trong khi nhiều xe cứu thương được huy động tới hiện trường để đưa các nạn nhân vào viện.

Nói với Jimu News, một chủ cửa hàng kinh doanh gần hiện trường cho biết thêm các mảnh vỡ “bị biến dạng và mặt đường toàn mảnh kính”. Thậm chí, các mảnh vỡ từ chiếc xe buýt còn làm hỏng tấm kính chắn của chiếc ô tô đỗ gần đó.

Hàng rào đã được thiết lập quanh hiện trường vụ nổ, và các con đường xung quanh cũng được phong tỏa để lực lượng cứu hộ và cấp cứu làm nhiệm vụ.

Cảnh sát thành phố Thẩm Dương vẫn chưa cập nhật thông tin kể từ sau khi xác nhận vụ nổ trên Weibo vào ngày 12/2. Cảnh sát địa phương chỉ cho biết họ nhận được thông tin về vụ việc vào lúc 17h55’.

“Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo cấp thành phố và quận cùng nhân viên an ninh, cấp cứu, cứu hộ và các ban ngành liên quan đã nhanh chóng tới hiện trường”, cảnh sát thành phố Thẩm Dương cho biết.

Thành phố Thẩm Dương nằm cách thủ đô Bắc Kinh gần 2 giờ bay. Tại Bắc Kinh, các vận động viên tham gia thi đấu Olympic hoạt động trong vòng tròn khép kín và hoàn toàn bị cô lập với bên ngoài.

Ngoài triển khai chặt chẽ các quy định nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 bùng phát, nhiều biện pháp đảm bảo an ninh công cộng trong giai đoạn diễn ra Olympic Bắc Kinh cũng đã được tăng cường.

Trước một tháng diễn ra sự kiện thể thao, Bộ Công An Trung Quốc nhấn mạnh các quy định đảm bảo an ninh chi tiết sẽ được thực hiện để “thiết lập môi trường xã hội an toàn, ổn định và hài hòa trong giai đoạn diễn ra Olympic mùa Đông mà không để xảy ra bất cứ sai sót và sự cố ở tất cả khu vực”.

Lực lượng cứu hộ và y tế nhanh chóng đưa các nạn nhân vào viện. (Ảnh: SCMP)

Đây là lần thứ 2 trong gần 5 tháng qua, thành phố công nghiệp Thẩm Dương kiêm trung tâm vận tải và truyền thông phải chứng kiến một vụ nổ gây thương vong lớn.

Cụ thể, hồi tháng 10/2021, 5 người tử vong và 47 người khác bị thương trong vụ nổ khiến con đường đông đúc người và xe cộ qua lại biến thành đống đổ nát. Vụ nổ khiến nhiều ngôi nhà bị phá hủy và buộc người dân phải đi tìm nơi lánh nạn giữ lúc thời tiết giảm xuống dưới 0 độ C. Các nhà điều tra xác nhận rò rỉ khí gas của một nhà hàng chính là nguyên nhân dẫn tới vụ nổ lớn.

