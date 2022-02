Theo nhà kinh tế người Nga Vladimir Grigoriev, đồng USD Mỹ và đồng Franc Thụy Sĩ có triển vọng tăng trưởng tốt nhất thế giới.

“Hiện tại, đồng USD Mỹ có triển vọng tăng trưởng tốt nhất bởi vì nền kinh tế của họ vẫn là lớn nhất và mạnh nhất trên thế giới, đồng thời loại tiền tệ này là phương tiện thanh toán phổ biến và truyền thống”, ông Vladimir Grigoriev, Tiến sĩ Kinh tế, Phó Giáo sư tại Viện Kinh tế và Kinh doanh Thế giới thuộc trường Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga (RUDN) nhận định. Đồng thời, ông giải thích rằng vị trí của đồng Franc Thụy Sĩ cũng rất mạnh.

Ông Grigoriev nhấn mạnh, phần lớn phụ thuộc vào hành động của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), nếu ý định chuyển sang tăng tỷ giá chủ chốt vào tháng 3 năm nay được thông báo trước đó được thực hiện, chúng ta sẽ thấy đồng USD tăng giá.

Theo Tiến sĩ Kinh tế Nga, đồng Euro bị đồng USD tước đi tiềm năng do thực tế rằng nó là tiền tệ của một số quốc gia.

Những loại tiền nào hứa hẹn nhất thế giới? (Ảnh: RIA)

“Hầu hết các nước châu Âu đóng góp rất khiêm tốn cho nền kinh tế Liên minh châu Âu (EU) và sống bằng cách phân phối lại theo phần thu nhập có lợi từ các nước phát triển nhất, vì vậy nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng tỷ giá chủ chốt, đồng USD sẽ mạnh lên 3-5% so với đồng Euro”, ông Grigoriev giải thích.

Nhà kinh tế cho biết thêm: “Các vị trí mạnh mẽ theo truyền thống sẽ được duy trì bởi đồng Franc Thụy Sĩ do sự ổn định kinh tế xã hội và vai trò độc nhất của nước này trong nền tài chính toàn cầu và do đó có mọi cơ hội để củng cố so với đồng USD và đồng Euro”.

Tuy nhiên, theo quan điểm của ông Grigoriev, đồng Yên Nhật và đồng Bảng Anh là những đồng tiền thích hợp và sẽ không có thay đổi cơ bản nào về vị trí.

Ngoài ra, ông Grigoriev tin rằng: Đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động xuất khẩu của nước này”.

Nhưng tất cả những dự báo này, theo chuyên gia người Nga, chỉ là ngắn hạn. Và vấn đề không phải là đại dịch kéo dài, mà là cuộc khủng hoảng đang diễn ra kể từ năm 2008. “Hậu quả của nó vẫn chưa được khắc phục. Nó sẽ tiếp tục trong năm nay”, nhà kinh tế người Nga tin tưởng.

“Do đó, bất kỳ sự tăng trưởng nào của một số loại tiền tệ nhất định sẽ mang tính cơ hội cho thế giới”, ông Grigoriev kết luận.

Trước đó, chuyên gia Kava Khoja của Khoa lý thuyết Kinh tế trường Đại học kinh tế mang tên Plekhanov (Nga) chia sẻ với Prime rằng, đồng Franc Thụy Sĩ, Yên Nhật và Krone Na Uy là những đồng tiền ổn định nhất.

Theo ông Kava Khoja, bây giờ tình hình đã thay đổi. “Một phần đáng kể trong dự trữ của hầu hết các ngân hàng được tính bằng USD và trái phiếu chính phủ Mỹ theo truyền thống được coi là một công cụ rất đáng tin cậy để đầu tư. Tuy nhiên, những vấn đề mà nền kinh tế Mỹ phải đối mặt, đặc biệt là tỷ lệ lạm phát trên 6% tính theo năm đã làm suy yếu đáng kể vị thế của USD so với các đồng tiền khác”, ông Kava Khoja nhận định.

Thanh Bình (lược dịch)