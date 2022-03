Những hình ảnh nổi bật nhất thế giới tuần qua

Những hình ảnh nổi bật dưới đây ghi lại các sự kiện nóng và đặc sắc nhất trên khắp thế giới tuần qua.

Theo Worldometers, tính đến ngày 5/3, thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 444 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 6 triệu ca tử vong.

Mỹ vẫn là nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, đến nay ghi nhận 80.895.651 ca mắc và 983.486 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận số ca mắc nhiều thứ hai thế giới với 42.957.477 ca, trong khi Brazil có số ca tử vong cao thứ ba thế giới với 651.343 ca.

Châu Âu là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch Covid-19 với trên 159 triệu ca nhiễm, tiếp đến là châu Á với trên 119,2 triệu ca nhiễm. Bắc Mỹ ghi nhận trên 95,2 triệu ca nhiễm, Nam Mỹ là trên 54,6 triệu ca, tiếp đến là châu Phi trên 11,55 triệu ca và châu Đại Dương trên 3,75 triệu ca nhiễm.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên thế giới đã giảm 16% trong tuần vừa qua, đánh dấu đà giảm kéo dài một tháng trong biểu đồ về số ca mắc Covid-19 toàn cầu. Báo cáo của WHO cho thấy, trong tuần tính đến ngày 1/3, số ca tử vong trên toàn thế giới đã giảm 10%, nối tiếp đà giảm được ghi nhận lần đầu tiên tuần trước đó.

Cũng theo WHO, đã có trên 10 triệu ca mắc mới và khoảng 60.000 ca tử vong trên toàn cầu trong tuần được thống kê. Tây Thái Bình Dương là khu vực duy nhất chứng kiến sự gia tăng ca mắc Covid-19, tăng khoảng 30% so với tuần trước đó. Tỷ lệ tử vong do căn bệnh này cũng tăng 22% ở Tây Thái Bình Dương và khoảng 4% ở Trung Đông, trong khi giảm ở các khu vực khác.

Ngoài ra, WHO đánh giá biến chủng Omicron vẫn là biến thể chủ đạo trên toàn thế giới. Dữ liệu thống kê cho thấy, có tới 99,5% số ca mắc Covid-19 hiện nay do biến thể Omicron gây ra, trong khi chỉ có 0,3% là do chủng Delta.

WHO khuyến cáo vẫn còn quá sớm để tuyên bố rằng đại dịch Covid-19 đã kết thúc. Cơ quan này đồng thời cảnh báo nếu có cơ hội lây lan, virus SARS-CoV-2 sẽ còn tiếp tục biến đổi và rất có thể sẽ phát sinh một biến thể mới có nguy cơ lây nhiễm và gây tử vong cao hơn.

Dưới đây là những hình ảnh nổi bật nhất thế giới tuần qua:

Chú ếch tại trung tâm nông nghiệp ở Seoul, Hàn Quốc.

Người đàn ông thong dong chèo thuyền trên hồ ở thành phố Kansas của Mỹ.

Lời cầu nguyện buổi sáng của các nhà sư Phật giáo Tây Tạng.

Trăng lưỡi liềm mọc trên Manhattan, Mỹ.

Những người theo đạo Hindu ở Bali trong một nghi lễ tại Klunkung.

Lễ kỷ niệm lễ hội Maha Shivratri ở Nepal.

Bình minh ở Gaza.

Một đứa trẻ tị nạn rời khỏi Ukraine thể hiện cử chỉ yêu thương.

Thác American và thác Bridal Veil được thắp sáng bằng màu cờ Ukraine.

Hậu trường của một người mẫu trước buổi trình diễn bộ sưu tập Thu-Đông 2022/2023 của Rochas trong Tuần lễ thời trang Paris ở Pháp.

Thanh Bình (lược dịch)