Những hình ảnh đặc sắc nhất thế giới tuần qua

Đại dịch Covid-19 sau gần 2 năm đến nay xuất hiện và lây lan ở 221 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mỹ, Ấn Độ và Brazil là 3 nước bị ảnh hưởng nhất thế giới, với số ca nhiễm lần lượt là hơn 47 triệu ca, hơn 34,2 triệu ca và hơn 21,7 triệu ca. Xét về số ca tử vong, Mỹ đứng đầu thế giới với 764.917 ca, tiếp đó là Brazil với trên 607.000 ca và Ấn Độ với 456.354 ca.

Xét theo khu vực, Mỹ Latinh và Caribe hiện có hơn 1,5 triệu ca tử vong trong hơn 45,8 triệu ca mắc Covid-19. Châu Âu có hơn 73 triệu người mắc Covid-19, trong đó có hơn 1,3 triệu ca tử vong. Châu Á ghi nhận hơn 1,1 triệu ca tử vong trong hơn 79,1 triệu ca mắc. Bắc Mỹ có hơn 1,1 triệu ca tử vong trong hơn 56 triệu ca. Châu Phi ghi nhận hơn 218.300 ca tử vong, trong khi số người không qua khỏi ở châu Đại Dương là hơn 3.600 người.

Trong bối cảnh các ca mắc Covid-19 trên toàn cầu đang tăng trở lại, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang theo dõi chặt chẽ biến thể phụ AY.4.2 hay còn gọi là Delta Plus của chủng Delta, vốn đã được phát hiện ở ít nhất 42 quốc gia trên thế giới, nhằm đánh giá liệu mức độ lây nhiễm của biến thể này có cao hơn so với chủng ban đầu hay không.

Theo dữ liệu của Sáng kiến khoa học toàn cầu (GISAID), khoảng 93% tổng số ca nhiễm biến thể AY.4.2 trên thế giới được phát hiện tại Anh và ước tính biến thể này chiếm khoảng 5,9 % số ca nhiễm biến thể Delta tại Anh từ ngày 3-10/10. So với Delta, AY.4.2 có thêm 3 đột biến, trong đó có 2 đột biến ở protein gai, phần virus bám vào tế bào của người.

Sau đây cùng chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đặc sắc trên khắp thế giới tuần qua do hãng tin RIA tổng hợp:

Một con búp bê khổng lồ giống trong bộ phim Squid Game (Trò chơi con mực) tại công viên Seoul, Hàn Quốc.

Những người phụ nữ trồng lúa trên cánh đồng ở Indonesia.

Một cô gái giữ thăng bằng trên dây trong buổi biểu diễn đường phố ở New Delhi.

Các nhiếp ảnh gia chụp cảnh một người dân Tokyo đang xem buổi họp báo của công chúa Nhật Bản Mako và chồng Kei Komuro.

Đàn cừu ở trung tâm Madrid di chuyển từ các khu vực phía bắc đến các khu vực phía nam ấm áp hơn.

Con rối cao 3,5m có tên gọi Little Amal, mô phỏng hình ảnh một bé gái tị nạn 9 tuổi, người Syria lang thang khắp London để tìm mẹ

Nhà hoạt động người Anh Steve Bray biểu tình tại cổng phố Downing sau khi các nghị sĩ bỏ phiếu phản đối dự luật môi trường.

Khung cảnh khiến nhiều người ngỡ ngàng gần Đài tưởng niệm Victoria ở Kolkata, Ấn Độ.

Khu vực bán cá tươi ở Karachi, Pakistan.

Cô gái trong trang phục Halloween bơi dưới nước ở bờ biển Batroun, miền bắc Lebanon.

Cuộc sống của cô gái Afghanistan sau khi di tản sang Mỹ có ‘đẹp như mơ’? Một cô gái Afghanistan mới đây đã chia sẻ với RIA rằng, cô phải đối mặt với sự quấy rối từ một nhóm sắc tộc Afghanistan khác tại căn cứ quân sự Mỹ ở Wisconsin, nơi những người sơ tán đang tạm trú.

Thanh Bình (lược dịch)