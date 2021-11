Những hình ảnh chân thực về thế giới đầy biến động tuần qua

Chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Maria Van Kerhove nói với các phóng viên tại Geneva rằng, số ca nhiễm đã tăng hơn 55% trong 4 tuần qua ở châu Âu, mặc dù khu vực này có nguồn cung vắc xin được đảm bảo.

Giám đốc WHO phụ trách khu vực châu Âu Hans Kluge cảnh báo châu Âu “một lần nữa trở thành tâm điểm đại dịch”. Theo thống kê của WHO, với 78 triệu người mắc Covid-19, số ca nhiễm ở châu Âu hiện cao hơn tổng số ca nhiễm ở Đông Nam Á, Đông Địa Trung Hải, Tây Thái Bình Dương và châu Phi cộng lại.

“Đó là phát súng cảnh báo cho thế giới về những gì đang xảy ra ở châu Âu mặc dù đã có vaccine phòng bệnh”, Giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp của WHO Mike Ryan nói.

Theo ông Kluge, dựa trên một mô hình dự báo “đáng tin cậy”, đến tháng 2/2022, châu Âu có thể ghi nhận thêm khoảng nửa triệu ca tử vong vì Covid-19 nếu tình hình dịch bệnh vẫn tiếp diễn theo quỹ đạo như hiện nay.

Ông Kluge nêu 2 nguyên nhân chính khiến số ca nhiễm tăng vọt ở châu Âu hiện nay, gồm tỷ lệ bao phủ tiêm chủng chưa cao và các biện pháp giãn cách xã hội, sức khỏe cộng đồng được nới lỏng.

Liên quan tình hình biến thể của virus SARS-CoV-2, kết quả nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Nhật Bản cho thấy, biến thể Mu có khả năng kháng kháng thể do vắc xin tạo ra cao hơn nhiều so với virus gốc.

Nhóm nghiên cứu, do Phó Giáo sư Kei Sato của Viện Y khoa thuộc Đại học Tokyo làm trưởng nhóm, đã tạo ra virus SARS-CoV-2 nhân tạo có các đặc điểm tiêu biểu của biến thể Mu và đánh giá mức độ nhạy cảm của biến thể này đối với các kháng thể trong các mẫu máu lấy từ những người đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 của hãng Pfizer/BioNTech.

Các nhà khoa học phát hiện rằng, biến thể Mu có khả năng kháng kháng thể do vaccine tạo ra cao hơn 9,1 lần so với virus gốc. Điều này cũng đồng nghĩa các kháng thể do vắc xin tạo ra có hiệu quả bảo vệ thấp hơn với biến thể Mu.

Tuy nhiên, theo nhóm nghiên cứu, các vắc xin mang lại nhiều hiệu quả khác nhau chứ không chỉ có việc sản sinh ra các kháng thể. Vì vậy, cần phải nghiên cứu sâu hơn để đánh giá việc tiêm vắc xin sẽ có tác động như thế nào.

Theo Phó Giáo sư Sato, virus SARS-CoV-2 sẽ tiếp tục biến đổi. Điều quan trọng là thiết lập cơ chế để nhận biết các đặc điểm của virus này và chia sẻ thông tin đó với cộng đồng quốc tế.

Dưới đây là bộ sưu tập những bức ảnh sống động và giàu cảm xúc nhất do hãng tin RIA tổng hợp:

Những cô gái trong trang phục Halloween ở Hong Kong.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Boris Johnson tại bàn tròn tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu (G20).

Hành khách trên một sân ga ở Kolkata, Ấn Độ.

Một gia đình phải sơ tán khỏi ngôi nhà bị ngập sau trận mưa lớn ở Indonesia.

Một ngôi nhà trên đảo La Palma thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha phủ đầy tro bụi từ núi lửa Cumbre Vieja đang phun trào.

Người tham gia lễ hội âm nhạc Whitby Goth Weekend ở Vương quốc Anh.

Nhà hoạt động về biến đổi khí hậu Ocean Rebellion biểu tình ở Grangemouth, Scotland.

Một gia đình di cư ở Mexico.

Hậu quả của trận lũ lụt ở bang Maryland của Mỹ.

Màn biểu diễn đường phố ở New Delhi, Ấn Độ.

Thanh Bình (lược dịch)