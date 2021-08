Những điều chưa biết về chuyên cơ của Tổng thống Nga Putin

Chuyên cơ IL-96-300PU có gì nổi bật?

IL-96-300PU của Tổng thống Putin được ví như “Điện Kremlin bay” trên không bởi kích thước khổng lồ, chiều dài 55 mét, sải cánh 60 mét, trọng lượng cất cánh tối đa 270 tấn. IL-96-300PU được trang bị 4 động cơ PS-90A, có tầm bay 11.500 km, trần bay 13 km, tốc độ tối đa 900 km/giờ. Máy bay này có phiên bản tiêu chuẩn chở khách cho 300 người.

Được thiết kế vào những năm 1980 tại nhà máy máy bay Voronezh, chiếc IL-96 lần đầu tiên bay trên đường bay thương mại vào tháng 12/1992. Tuy nhiên, Aeroflot đã hoàn toàn từ bỏ chúng vào năm 2014 và các công ty khác thậm chí không có kế hoạch mua. Tổng cộng, nhà máy đã sản xuất 25 chiếc và hầu hết trong số đó được đưa vào đội bay của đơn vị bay đặc biệt “Russia” (một công ty con của Aeroflot) để phục vụ tổng thống và chính phủ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại sân bay Geneva, ngày 16/6/2021. (Ảnh: AP)

Lý giải vì sao Tổng thống Nga chọn chiếc máy bay đặc biệt này, rất đơn giản chiếc IL-96 chở khách được coi là sự phát triển hàng không nội địa hứa hẹn nhất, một lĩnh vực đỉnh cao trong chế tạo máy bay của Nga. Nhưng hóa ra IL-96 quá đắt đối với các hãng hàng không, nó có 4 động cơ yêu cầu gấp đôi nhiên liệu và chi phí vận hành so với các hãng hàng không nước ngoài.

Tuy nhiên, đối với chuyên cơ chở tổng thống thì đây lại là chiếc máy bay “hoàn hảo”. “Máy bay có 4 động cơ. Ngay cả khi 2 động cơ bị hỏng, máy bay vẫn có khả năng lên cao, hạ xuống, thực hiện các thao tác và bay. Ngay cả với 1 động cơ, chuyên cơ của Tổng thống Nga vẫn có thể bay tới 800 km và hạ cánh xuống sân bay bình thường”, Thiếu tướng Vladimir Popov - chuyên gia nghiên cứu cao cấp Viện Toán học và Kinh tế Trung ương thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết.

Theo phi công được vinh danh của Nga Vladimir Talanov, có một số lý do vì sao IL-96 đang được sử dụng như một chiếc máy bay của chính phủ. “Thứ nhất, nó thực sự là một chiếc máy bay rất đáng tin cậy và an toàn, điều này đã được khẳng định qua quá trình hoạt động lâu dài của chiếc máy bay này. Thứ hai, đây là một yếu tố tạo nên uy tín đối với nguyên thủ quốc gia, không phải nhà lãnh đạo nào cũng có điều kiện bay trên chiếc máy bay của riêng mình, do chính các nhà sản xuất của quốc gia đó chế tạo”, ông Talanov nói.

“Điện Kremlin bay”

Thoạt nhìn, chiếc máy bay chở tổng thống không có gì nổi bật so với các máy bay khác trong đội bay “Russia”, ngoại trừ một lá cờ Nga nhỏ trên phần đuôi. Nhưng bên trong nó là một phương tiện giao thông hoàn toàn độc đáo với những yêu cầu cao nhất về thông tin liên lạc và an ninh, sau này chiếc máy bay được đặt biệt danh là “Điện Kremlin bay”.

Theo nhà sản xuất, IL-96-300PU được trang bị hệ thống liên lạc đặc biệt, có thể phát các thông điệp được mã hóa từ bất kỳ độ cao nào đến từ mọi nơi trên thế giới thông qua bất kỳ kênh liên lạc nào. Trong đó, “PU” trong tên của máy bay có nghĩa là “điểm điều khiển”.

Ngày 31/12/2013, Tổng thống Putin mời gia đình của trung sĩ Bair Banzaraktsayev, người hy sinh trong lúc khắc phục hậu quả thiên tai, lên máy bay riêng khi chuyên cơ đang bay đến Khabarovsk. (Ảnh: Sputnik)

Ngoài ra, IL-96-300PU được trang bị radar, kỹ thuật vô tuyến, quang-điện tử và điều khiển trực quan. Tất cả các thiết bị được làm bản dự phòng để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp và một số loại thiết bị thậm chí được “nhân bản” nhiều lần. Việc bố trí mặt bằng và nội thất kỹ thuật được thực hiện bởi các chuyên gia đến từ hãng sản xuất máy bay Diamond Aircraft Industries của Áo. Đồng thời, chi tiết chính xác những gì được lắp đặt trên máy bay là bí mật nhà nước.

Thực tế điều kiện sinh hoạt và làm việc bên trong máy bay không hề kém trong Điện Kremlin: văn phòng tổng thống, một số phòng họp, phòng hội thảo, phòng thư giãn cho tổng thống và tiệm làm đẹp cho khách, phòng tập thể dục, phòng ăn, quầy bar, và một thiết bị y tế riêng để hỗ trợ hồi sức cấp cứu. Mọi thứ đều được trang trí bằng màu sắc nhẹ nhàng với điểm nhấn là màu sắc của bộ ba màu cờ Nga và những nội thất về chủ đề lịch sử được các bậc thầy của xưởng sản xuất Pavlo-Posadka thực hiện.

Vào năm 2013, chính quyền tổng thống đã đặt hàng 2 chiếc máy bay như vậy, 1 chiếc với giá 3,8 tỉ ruble, chiếc còn lại với giá 5,2 tỉ ruble. Cùng lúc đó, Daily Mail của Anh đã viết về chi phí thực tế của chiếc may bay là 390 triệu bảng (khoảng 500 triệu USD theo tỷ giá thời điểm đó).

Tổng thống Putin sở hữu bao nhiêu chiếc IL-96-300PU?

Trên thực tế, khái niệm “máy bay số 1” không phải là chỉ duy nhất 1 chuyên cơ. Luôn có một số máy bay dự bị tương tự, với vệ sĩ, trợ lý, nhà báo. Chuyên cơ dự bị thường đi sau máy bay chở tổng thống chênh nhau 15-20 phút. Trong trường hợp máy bay đi trước gặp sự cố và hạ cánh, máy bay dự bị sẽ đón khách và tiếp tục hành trình.

Chiến đấu cơ Su-57 tháp tùng máy bay của Tổng thống Putin trên đường tới Akhtubinsk. (Ảnh: Sputnik)

Kể từ năm 1977, đã có quy định điều 2 chiếc máy bay dự bị, thay vì 1 cái như trước đây. Quy tắc này xuất hiện sau khi Tổng thống Mỹ Richard Nixon bay tới Moscow và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Leonid Brezhnev quyết định đưa ông đi trên chiếc IL-62 (máy bay khi đó nguyên thủ quốc gia sử dụng). Các hành khách đã ngồi vào chỗ, nhưng động cơ máy bay không nổ máy. Sau đó, họ chuyển sang chiếc máy bay dự bị, nhưng chiếc đó cũng không thể bay.

Hơn nữa, tất cả các máy bay của tổng thống đều không được sử dụng quá 15 năm kể từ khi rời dây chuyền lắp ráp. Sau khi hết thời hạn phục vụ, máy bay được chuyển sang phục vụ ở các bộ phận khác trong chính phủ và tổng thống được chuyển sang một chuyên cơ mới.

Thanh Bình (lược dịch)