Hình ảnh đầu tiên về cử tri Mỹ trực tiếp đi bầu Tổng thống giữa đêm

Theo Reuters, cư dân tại thị trấn Dixville Notch ở tiểu bang New Hampshire, nằm gần biên giới Canada là những cử tri Mỹ đầu tiên trực tiếp đi bỏ phiếu trong Ngày Bầu cử 3/11. Cũng tại bang New Hampshire, các cử tri tại thị trấn Millsfield đã đi bỏ phiếu ngay trong đêm.

Theo AP, kết quả kiểm phiếu tại Dixville Notch cho thấy ông Joe Biden, ứng cử viên đảng Dân chủ đã là người chiến thắng trước đương kim Tổng thống Donald Trump kiêm ứng cử viên đảng Cộng hòa. Theo đó, 5 cử tri đủ điều kiện đi bầu đều bỏ phiếu cho ông Biden.

Đây là lần đầu tiên toàn bộ cử tri tại Dixville Notch bỏ phiếu cho đúng một ứng viên duy nhất. Thị trấn Dixville Notch có truyền thống đi bầu vào nửa đêm bắt đầu vào năm 1960. Năm nay cũng là năm đánh dấu 60 năm truyền thông đi bầu lúc nửa đêm ở thị trấn Dixville Notch. Những năm gần đây, cuộc bỏ phiếu ở Dixville Notch được tổ chức trong một căn phòng ốp gỗ lưu trữ những kỷ vật chính trị tại Balsams, một khu nghỉ dưỡng đóng cửa vào năm 2011.

Còn tại thị trấn Millsfield, nằm cách Dixville Notch về phía nam 20 km, Tổng thống Trump đã giành được 16 phiếu bầu, và ông Biden là 5 phiếu bầu.

Truyền thống mở cửa điểm bầu cử từ giữa đêm tại một số khu vực xa xôi hẻo lánh ở Mỹ như thị trấn Dixville Notch bắt đầu vào năm 1948 để hỗ trợ công nhân đường sắt. Bởi họ thường phải đi làm rất sớm trước giờ bỏ phiếu thông thường.

Thị trấn Dixville Notch từng hủy tổ chức bỏ phiếu sớm vào năm 1964, nhưng sau đó quay lại truyền thống vào năm 1996.

Ngoài Dixville Notch và Millsfield, thị trấn thứ ba nằm trong nhóm "First in the Nation" (Đầu tiên trên cả nước) còn có Hart's Location. Tuy nhiên, trong năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thị trấn Hart's Location không làm theo truyền thống mà quyết định tổ chức bỏ phiếu từ 11h - 19h ngày 3/11.

Tổng số đã có khoảng 98 triệu cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm năm nay do lo ngại việc tập trung đông người tại các điểm bỏ phiếu sẽ làm tăng nguy cơ lây lan của dịch Covid-19.

Minh Thu (lược dịch)