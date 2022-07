Trải nhựa đường mùi dâu tây để giảm bớt nỗi khổ cho công nhân

Nhằm giúp công nhân làm việc dễ chịu hơn, công ty ở Nga đã cho ra mắt sản phẩm nhựa đường mùi dâu tây và tiến hành trải thử nghiệm.

Một công ty ở vùng Leningrad của Nga gần đây đã cho trải sản phẩm nhựa đường có mùi dâu tây trên đoạn đường ngắn để thử nghiệm hiệu quả nhằm giảm bớt mùi khó chịu bốc lên trong quá trình công nhân làm việc hàng ngày trên đường.

Nhựa đường nóng được trải trên các đoạn đường mới xây dựng hoặc lấp đầy chỗ sửa chữa bị nhiều người xem là thứ mùi kinh khủng nhất trên thế giới. Tuy nhiên, vấn đề này đang có hướng giải quyết khi nhiều công ty đã bắt tay vào nghiên cứu sản phẩm cải thiện mùi hương của nhựa đường.

Công ty của Nga sản xuất nhựa đường mùi dâu tây để giảm bớt mùi khó chịu cho công nhân trong lúc làm việc. (Ảnh minh họa)

Sau vài tháng một công ty ở Ba Lan đưa ra sản phẩm nhựa đường có mùi hương hoa để giúp công nhân dễ chịu hơn trong quá trình làm việc, một công ty ở Nga cũng đã thành công cho ra mắt loại nhựa đường có mùi dâu tây và dùng để trải trên đoạn đường dài 700m.

“Nhiều người không thể ngửi được mùi bitum khi được nung nóng và trải lên phần đường trong quá trình sửa chữa, nên họ đã quyết định thử sản phẩm mới”, Interfax đưa tin.

Theo đó, vào ngày 30/6, một đoạn đường dài 700m nằm ở quận Vsevolozhsk của vùng Leningrad đã được trải nhựa đường có mùi dâu tây. Đoạn đường này là một phần trong dự án đường chất lượng cao an toàn của Nga. Được biết khoảng 300 tấn nhựa đường mùi dâu tây đã được sản xuất để phục vụ dự án thử nghiệm.

Hiện chưa rõ mức độ thành công của loại nhựa đường mới và mùi hương dâu tây có thể lưu giữ được bao lâu trên mặt đường. Nhà thầu sản xuất khẳng định mùi hương dâu tây không làm ảnh hưởng tới chất lượng của nhựa đường.

Nhựa đường là một chất lỏng hay chất bán rắn có độ nhớt cao và có màu đen, nó có mặt trong phần lớn các loại dầu thô và trong một số trầm tích tự nhiên. Thành phần chủ yếu của nhựa đường là bitum.

Nhựa đường thường được xử lý ở nhiệt độ trên 1.000 độ C nên nguy cơ chủ yếu là gây bỏng khi tiếp xúc với cơ thể con người. Tuy nhiên, có một số loại nhựa đường nếu con người hít phải khí của sản phẩm, hoặc để sản phẩm tiếp xúc với da dù ở nhiệt độ thấp cũng có thể gây nguy hại tới sức khỏe.

Các nghiên cứu do Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kết luận rằng, nhựa đường đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều năm, và không có bằng chứng trực tiếp cho thấy sự liên quan giữa nhựa đường với sự rối loạn trên da của con người. Song thành phần của nhựa đường chứa các hợp chất đa vòng, và một số đã được chứng minh là có thể gây ung thư thông qua các nghiên cứu trên động vật. Do đó, cần thận trọng tránh để da tiếp xúc với nhựa đường mà nhất là trong thời gian dài.

Minh Thu (lược dịch)