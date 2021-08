Cảnh sát truy đuổi nhóm cướp ngân hàng như phim hành động ở Brazil

Một băng cướp có vũ trang đã xông vào hàng loạt ngân hàng ở thành phố nhỏ Aracatuba của Brazil, sau đó bắt một số người dân địa phương làm con tin.

Trong quá trình đuổi bắt, băng cướp và cảnh sát Brazil đã xảy ra nổ súng làm xuất hiện vệt máu chạy dài theo đường tẩu thoát của nhóm tội phạm. Vụ truy bắt đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng.

RT đưa tin, thành phố Aracatuba nằm ở bang Sao Paulo, khu vực đông dân nhất ở Brazil, bị biến thành bãi chiến trường vào đêm qua 30/8 sau khi một nhóm cướp có vũ trang khoảng 20 tên xông vào một loạt ngân hàng trong thành phố cùng lúc. Nhóm cướp sử dụng 10 chiếc ô tô để đi ăn trộm tiền ở các ngân hàng, theo ông Alvaro Camilo, người đứng đầu cảnh sát quân sự bang Sao Paulo.

Vụ cướp biến thành cuộc xung đột bạo lực khi băng đảng tội phạm cố gắng tẩu thoát khỏi hiện trường. Những đoạn video được tiết lộ trên mạng xã hội cho thấy, nhóm cướp đã bắt một số người dân địa phương làm con tin. Những con tin này bị chúng bắt cởi áo và trói lên trần hoặc mũi xe ô tô trong lúc trốn chạy khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Tiếng súng bắn liên tục vang lên phía sau những chiếc xe của nhóm tội phạm. Cảnh tượng này không khác gì những bộ phim hành động gây cấn của phương Tây.

Trong một video khác, một vài tay súng mặc quân phục dường như đây chính là thành viên của nhóm cướp dùng 4 dân thường dàn hàng ngang làm lá chắn sống trong lúc giao tranh với bên còn lại.

Điểm đáng nói, băng đảng xã hội đen đã sử dụng rất nhiều thiết bị hiện đại để đi cướp ngân hàng bao gồm các máy bay không người lái (UAV) nhằm giám sát mọi diễn biến trên đường chúng đi tẩu thoát, cảnh sát cho hay.

Chưa hết, những tên tội phạm còn tìm cách cản đường lực lượng an ninh truy đuổi bằng cách đốt lốp xe ô tô và nhồi thuốc nổ vào các lốp xe này để làm bẫy trên đường. Ít nhất 1 người đi đường đã không may phải cưa chân do do dẫm trúng thuốc nổ.

Trong quá trình truy đuổi, cảnh sát đã đấu súng với 2 nhóm cướp trên đường phố Aracatuba. Trong khi phần lớn tên cướp đã chạy thoát, cảnh sát cũng đã bắt giữ được 2 nghi phạm. Vụ đấu súng đã khiến 3 người thiệt mạng gồm 2 dân thường và 1 tên cướp. Hiện tổng số tài sản bị những tên cướp mang ra khỏi các ngân hàng chưa được thống kê cụ thể.

