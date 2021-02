Nhà máy ngừng hoạt động, người dân Texas gồng mình chống chọi thời tiết khắc nghiệt

Theo đó, tại bang Texas của Mỹ, tình trạng thời tiết xấu với nhiệt độ thấp vẫn tiếp diễn. Nhiều nhà sản xuất chip bán dẫn địa phương đã đóng cửa các nhà máy, vì 50% tuabin gió ở Texas đã bị đóng băng, khiến nhiều người tiêu dùng không có điện. Cơ quan quản lý năng lượng địa phương hiện đã yêu cầu tất cả các nhà sản xuất chip ở Austin ngừng sản xuất để đảm bảo có đủ điện cho bộ y tế. Các trang trại điện gió chiếm tới 20% sản lượng điện của bang, 10% khác được sản xuất bởi các nhà máy điện hạt nhân, và gần 70% còn lại đến từ nhiên liệu hóa thạch.

Forbes báo cáo rằng thời tiết khắc nghiệt còn tàn phá nhiều hơn dự kiến. Cũng theo nguồn tin này, quy trình sản xuất chip bán dẫn rất phức tạp. Có hàng trăm bước, hầu hết tất cả các bước đều yêu cầu kiểm soát chính xác nhiệt độ hoạt động. Các công cụ sản xuất cần ổn định và việc khởi động lại cần có thời gian. Trong quá trình này sẽ khó tránh khỏi tình trạng hao hụt sản phẩm.

Cũng có thông tin cho rằng nhiều nhà sản xuất ô tô toàn cầu đang cắt giảm sản lượng do thiếu chip. Tờ Financial Times cho biết, do quy mô và sự phức tạp của hoạt động kinh doanh chip bán dẫn, ngay cả khi nhà máy ngừng hoạt động trong thời gian ngắn cũng có thể dẫn đến thiệt hại hàng triệu USD. Việc cắt giảm sản lượng chip bán dẫn sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu chip toàn cầu.

Trước đó, Samsung đã được lệnh đóng cửa hoàn toàn hai nhà máy sản xuất chip bán dẫn ở Texas do tình trạng mất điện tại bang này. Điều này cũng ảnh hưởng đến công ty chip Hà Lan NXP Semiconductors NV, Infineon Semiconductors và các công ty khác.

Việc ngừng sản xuất không có kế hoạch có thể gây ra hậu quả lâu dài. Sự cố mất điện 30 phút trong năm 2018 tại một nhà máy của Samsung đã làm giảm 3% các lô hàng NAND toàn cầu. Ngoài ra, có thể mất vài ngày để một nhà máy trở lại hoạt động hoàn toàn sau khi có điện trở lại.

Trang Poweroutage.us cho biết, đến hôm qua vẫn còn khoảng 55.000 hộ gia đình ở Texas chưa có điện vì đường dây gặp trục trặc.

Bên cạnh đó, nhà chức trách chưa giải quyết xong vấn đề nước uống an toàn cho người dân. Ông Toby Baker, Giám đốc điều hành Ủy ban Texas về chất lượng môi trường, cho hay tình trạng thiếu nước là do mất điện, hệ thống đường ống nước bị đóng băng và bị sử dụng quá tải vào giờ cao điểm.

Khoảng 15,1 triệu người trong số 29 triệu dân ở Texas đang thiếu nước uống, và nhà chức trách đã tiến hành phân phát nước ngọt, thực phẩm cho hàng ngàn người bị ảnh hưởng. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã ban bố tình trạng thiên tai với Texas.

