Đốt lửa, đụng độ với cảnh sát, người biểu tình Mỹ đòi ‘Kiểm mọi lá phiếu’

RT đưa tin, các cuộc biểu tình ở quận Manhattan của thành phố New York đã thu hút hàng trăm người tham gia. Một số người còn đốt lửa và đụng độ với lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại đây.

Với khẩu hiệu “Kiểm mọi lá phiếu”, đám đông biểu tình ở quận Manhattan bắt đầu hoạt động từ chiều tối ngày 4/11 với khoảng 400 – 500 người tham gia.

Ban đầu, đám đông chỉ tuần hành nên không bị ngăn cản mà còn được phép diễu hành qua các con phố khi mang theo các banner và biển hiệu. Nhưng càng về đêm, không khí càng trở nên căng thẳng.

Những người biểu tình tập trung ở Quảng trường Washington đã đối mặt với “hàng trăm nhân viên cảnh sát cùng dàn trực thăng của cảnh sát”.

Nhiều hình ảnh video xuất hiện trên mạng xã hội cũng cho thấy, người biểu tình còn đốt những đống lửa nhỏ trong thành phố New York. Lực lượng chức năng đã cố dập lửa để ngăn cháy lan.

Sở Cảnh sát New York tuyên bố trên Twitter rằng, đám đông biểu tình vẫn tiếp diễn trong đêm 4/11. Tuyên bố từ cảnh sát New York nhấn mạnh, họ ủng hộ “quyền bày tỏ tư tưởng của người dân”, song việc đốt lửa khiến người khác bị nguy hiểm sẽ không được tha thứ. Ngoài ra, Sở Cảnh sát New York nhấn mạnh các sĩ quan đang làm việc để “hạ nhiệt căng thẳng” từ cuộc biểu tình.

Cũng theo Sở Cảnh sát New York, hơn 20 người đã bị bắt giữ trước cáo buộc “cố tình làm hỏng cuộc cuộc biểu tình hòa bình bằng cách đốt lửa, ném thùng rác và trứng ở quận Manhattan”.

Bên cạnh đó, Sở cảnh sát New York còn cho công bố hình ảnh về những loại vũ khí mà lực lượng chức năng đã thu được từ đám đông biểu tình như các loại dao và pháo hoa.

Minh Thu (lược dịch)