Nhật Bản đau đầu trước vấn nạn ngủ trên đường vì say rượu

Trong bối cảnh, nhiệt độ ở Nhật Bản đang ngày càng ấm lên, mối quan ngại về rojo-ne cũng gia tăng. Phần lớn các trường hợp rojo-ne xảy ra là do say rượu. Trong năm 2019, Nhật Bản ghi nhận có hơn 7.200 trường hợp ngủ ngoài đường vì say rượu.

“Đây thực sự là một vấn đề lớn và vô cùng nguy hiểm. Chúng tôi quan ngại rằng số vụ việc sẽ gia tăng trong năm nay và sẽ có một vài vụ đặc biệt nghiêm trọng”, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời ông Ken Kane, phát ngôn viên đồn cảnh sát ở đảo Ishigaki.

Đảo Ishigaki là nơi sinh sống của khoảng 47.000 người. Để nâng cao ý thức người dân trên đảo về các trường hợp rojo-ne, đồn cảnh sát đã cho công bố nhiều hình ảnh như chiếc xe cảnh sát đỗ ngay bên cạnh một người đàn ông với khuôn mặt đã được che mờ đang vô tư ngủ trên đường.

Ngủ trên đường vì say rượu đang trở thành vấn nạn ở Nhật Bản. (Ảnh: SCMP)

Đáng nói, tỉnh Okinawa cũng là nơi duy nhất cảnh sát thống kê số liệu liên quan tới rojo-ne dù thực tế, vấn nạn này cũng đã được ghi nhận ở nhiều khu vực khác trên lãnh thổ Nhật Bản.

“Chúng tôi tin, việc ngủ ngoài đường xuất phát từ nhiều lý do. Nhưng nguyên nhân chính là mọi người ra ngoài uống rượu và có thể họ đã uống quá say nên họ mất phương hướng khi rời khỏi quán bar hoặc nhà hàng”, ông Kane nói thêm.

Ngoài yếu tố thời tiết ngày càng ấm lên, việc sử dụng loại rượu truyền thống ở Okinawa có tên awamori cũng khiến người dân dễ bị lơ mơ và ngủ ngay trên đường khi rời khỏi quán hàng.

Cảnh sát địa phương thường xuyên phát hiện những trường hợp ngủ ngay trên đường và dùng vỉa hè làm gối. Thậm chí, các sĩ quan cảnh sát từng phải đánh thức một người phụ nữ ngủ trên đường trong tư thế cởi bỏ hết quần áo vì người này nghĩ mình đã trở về nhà và có thể thoải mái ngủ trên giường.

Cũng theo cảnh sát tỉnh Okinawa, 16 vụ tai nạn đã xảy ra trong năm 2019 liên quan tới việc người dân ngủ trên đường hoặc vỉa hè. Những người này bị thương khi bị các phương tiện giao thông hoặc xe đạp va phải. Đáng nói, 3 người đàn ông đã thiệt mạng vì rojo-ne.

Cảnh sát cũng cho biết, ít nhất 2 trường hợp người dân ngủ ngoài trời đã bị ô tô đâm trúng trong 6 tháng đầu năm nay.

Theo tờ Mainichi, cảnh sát đã tìm cách khắc phục tình hình bằng cách phát cảnh báo qua sóng radio và đưa vào chương trình giáo dục nhưng vẫn chưa có hiệu quả. Do đó, cảnh sát sẽ có chế tài xử phạt với số tiền phạt hành chính lên tới 50.000 yen (474 USD).

Minh Thu (lược dịch)