Nhà Trắng bất ngờ tung loạt ảnh cuộc sống của ông Biden

Theo Dailymail, Nhà Trắng đã kích hoạt lại trang Flickr và đăng 72 bức ảnh mới hé lộ cuộc sống của ông Biden trên cương vị tổng thống thứ 46 của Mỹ bên trong dinh thự tổng thống.

Trước đó, hôm 20/1, (theo giờ địa phương) lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Joe Biden diễn ra với nhiều nghi lễ trang trọng. Tuy nhiên, buổi lễ này có quy mô nhỏ hơn nhiều so với những năm trước đây do lo ngại sự lây lan của đại dịch Covid-19 cũng như vấn đề an ninh sau cuộc biểu tình bạo loạn tại Đồi Capitol ngày 6/1.

Sau lễ nhậm chức tại Điện Capitol và diễu hành trên Đại lộ Pennsylvania, Tổng thống Joe Biden và vợ tiến đến Nhà Trắng. Ông Biden ban đầu ngồi trên chiếc xe limousine với biển số “46”, được 6 nhân viên Mật vụ đeo khẩu trang vây quanh. Sau đó, Tổng thống Mỹ ra khỏi xe và bước những bước cuối cùng tới Nhà Trắng.

“Tôi cảm giác như tôi đang trở về nhà”, ông nói với một phóng viên của NBC News. Không lâu sau Tổng thống Biden, Phó tổng thống Kamala Harris cũng tới Nhà Trắng. Theo một quan chức Nhà Trắng, Tổng thống Biden đã đến phòng Bầu dục, lần đầu tiên kể từ thời điểm nhậm chức. Tại đây ông Biden tham gia lễ ký ba văn kiện quan trọng. Theo đó, ông ký văn bản tuyên bố nhậm chức, bản đề cử thành viên nội các và danh sách ứng viên cấp thứ trưởng trở xuống.

Thư ký báo chí Jen Psaki của Tổng thống Biden, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, cam kết chính phủ sẽ minh bạch và trung thực.

Bà Psaki chia sẻ “sự tôn trọng sâu sắc đối với vai trò của báo chí tự do và độc lập trong nền dân chủ của chúng ta”. Trái với cựu Tổng thống Trump và các trợ lý cấp cao thường chỉ trích “truyền thông tin giả”, bà Psaki cam kết sẽ trao đổi chuyên nghiệp.

Một số hình ảnh của Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng:

Ảnh: The White House

