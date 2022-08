Nhà ngoại giao nước ngoài ở Mỹ bị cáo buộc cưỡng hiếp hàng xóm

Nhà ngoại giao nước ngoài ở Mỹ bị cáo buộc cưỡng hiếp nữ hàng xóm 2 lần, nhưng đã được thả tự do nhờ sử dụng quyền miễn trừ ngoại giao.

Một nhà ngoại giao của Nam Sudan tại Liên Hợp Quốc đã bị cảnh sát thành phố New York bắt giữ, sau khi người này bị cáo buộc cưỡng hiếp hàng xóm. Nhưng sau đó, nhà ngoại giao nước ngoài đã được thả tự do, và không bị cáo buộc bất cứ tội danh nào do sử dụng quyền miễn trừ ngoại giao.

Theo New York Daily News, ông Charles Dickens Imene Oliha (46 tuổi) bị cáo buộc xông vào căn hộ ở khu Upper Manhattan của người hàng xóm vào ngày 21/8 và cưỡng hiếp nữ nạn nhân 2 lần.

Nhà ngoại giao Nam Sudan ở Mỹ bị cáo buộc cưỡng hiếp hàng xóm nhưng đã được thả tự do nhờ quyền miễn trừ ngoại giao. (Ảnh: Facebook)

Người phụ nữ cho biết ông Oliha đã tán tỉnh cô trong lúc cô đi bộ cùng thú cưng và sau đó đi theo cô này về căn hộ dù cô đã từ chối, theo New York Post dẫn báo cáo của cảnh sát.

Sau đó, ông Oliha đã bị bắt giữ trước cáo buộc cưỡng hiếp và bị đưa đi thẩm vấn. Tuy nhiên, ông này đã được thả tự do mà không đối mặt với bất cứ cáo buộc nào, sau khi ông ta nói với Sở Cảnh sát New York rằng mình là một nhà ngoại giao.

Phát ngôn viên Sở Cảnh sát New York nói với Business Insider rằng, đơn tố cáo bị cưỡng hiếp là của một cư dân sống ở khu số 34 của thành phố New York và vụ hiếp dâm xảy ra vào trưa ngày 21/8.

“Nam nghi phạm đã mở cửa phía trước của tòa nhà và đi theo nữ nạn nhân, sau đó như đẩy cô này vào trong căn hộ. Nghi phạm đã ép nạn nhân quan hệ tình dục và sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. Quá trình điều tra vẫn đang diễn ra”, theo phát ngôn viên Sở Cảnh sát New York.

Tuy nhiên, người phát ngôn không trả lời câu hỏi nghi phạm vẫn đang bị bắt giữ hay đã được thả tự do.

Còn theo New York Post, nữ nạn nhân khai rằng ông Oliha đã ép cô này vào tường và dùng bao cao su để cưỡng hiếp. Sau đó, người này lại tiếp tục cưỡng hiếp cô gái lần thứ 2 ngay trên ghế và không dùng bao cao su.

Sau khi bị tấn công tình dục, nạn nhân đã bị sốc và ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy sau vài tiếng đồng hồ và được người bạn thuyết phục nên báo lực lượng chức năng, nạn nhân đã gọi 911.

New York Daily News đưa tin cô gái đã được đưa tới Trung tâm Y tế Đại học Columbia ở thành phố New York để kiểm tra y tế.

Cũng theo New York Daily News, những người hàng xóm quen biết ông Oliha tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi nghe tin người này bị cáo buộc tội cưỡng hiếp.

Trong khi đó, Thị trưởng thành phố New York là ông Eric Adams cho hay một cuộc điều tra đang được tiến hành, và “tội tấn công tình dục dù là ai cũng không được dung thứ”.

Trước đây, không ít đại sứ và quan chức trên khắp thế giới bao gồm Mỹ và châu Âu đã dùng quyền miễn trừ ngoại giao để thoát tội.

Một trong những trường hợp gây tranh cãi là vụ việc vợ của nhà ngoại giao Mỹ ở Anh đã dùng quyền miễn trừ ngoại giao và rời khỏi nước Anh, sau khi bà này được xác định liên quan tới vụ tai nạn ô tô gây ra cái chết cho một thiếu niên người Anh.

