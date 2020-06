Mỹ: Nhà di động trở thành xu thế mới trong đại dịch Covid-19

Nhu cầu đối với “nhà di động” đã tăng vọt ở Mỹ, vì nhiều người đang tìm kiếm những cách an toàn để thư giãn trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Theo đó, kênh truyền hình NTD cho biết, người dân cũng đang ngày càng gia tăng nhu cầu đặt chỗ cắm trại để tìm những trải nghiệm mới. Đồng thời, theo một số chủ sở hữu “nhà di động”, nhiều người có ý định sinh sống lâu dài, ngay cả khi nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh được kiểm soát.

“Nhà đi động” trở thành xu thế mới trong đại dịch Covid-19. (Ảnh cắt từ video)

Theo báo cáo, các “ngôi nhà di động” trưng bày tại một trong những bãi đậu xe ở California sẽ sớm tìm thấy chủ nhân của chúng. Tại Mỹ, nhu cầu về những “ngôi nhà di động” đang gia tăng, vì đại dịch nhiều người ngại đi du lịch đến các khu nghỉ dưỡng bằng tàu hỏa hoặc máy bay, cũng như thích tự do hưởng thụ thiên nhiên, tránh xa đám đông du khách.

Một cửa hàng bán “nhà di động” mở từ ngày 1/5 cho hay doanh số bán hàng tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Người bán hàng có tên Mike Nor cho biết, bạn có thể di chuyển cùng gia đình trong “ngôi nhà di động” và ở lại các khu cắm trại hoặc trong một khu rừng nằm cách xa thành phố.

Ngành kinh doanh “nhà di động” đang rất phát triển, vì mọi người ngồi ở nhà trong thời gian cách ly từ 60 đến 90 ngày, họ cảm thấy mệt mỏi và muốn hòa mình với thiên nhiên, không ai muốn ở trong khách sạn.

Anh Mike Nor nói thêm, nếu doanh số bán hàng đạt tốc độ như hiện tại, thì tháng tới công ty sẽ bán hết tất cả các “ngôi nhà di động”. Tuy nhiên, chưa thể sản xuất những “ngôi nhà di động” mới vì nhà máy đang bị ngừng hoạt động do các biện pháp kiểm dịch.

“Với “nhà di động” chúng tôi có thể đi du lịch, đi nghỉ mát. Đồng thời, chúng tôi hiểu rằng mọi thứ đều đảm bảo vệ sinh dịch tễ”, chị Clara Ayora, một khách hàng cho biết.

Ngoài ra, kênh NTD trích dẫn các nguồn tin cho hay, nhu cầu đặt chỗ ngày càng tăng tại các trang web cắm trại. Chủ sở hữu của các trang web này cho biết, mùa hè năm nay đã có nhiều người đặt phòng hơn so với năm ngoái. Ngoài ra, mọi người bắt đầu đăng ký chỗ cắm trại theo năm thường xuyên hơn.

“Đây là sự tự do. Tự do đích thực”, anh Shery Parkinson chủ sở hữu “nhà di động” chia sẻ.

“Đây là một cách sống rất phiêu lưu. Nhưng nó rất kinh tế và đó chính xác là những gì tôi thích”, anh Eric Hardy nói về cảm giác khi sở hữu “ngôi nhà di động”.

Theo số liệu cập nhật trên trang thống kê Worldometers tính đến ngày 23/6, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới là 9.202.605 trường hợp, trong đó 474.668 trường hợp tử vong. Số ca mắc bệnh đã phục hồi là 4.953.899 trường hợp. Đến nay, 215 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Tại Mỹ, trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 30.420 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số người mắc bệnh lên 2.387.077, trong đó có 122.596 ca tử vong, là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất thế giới trong đại dịch.

Mới đây, ngày 22/6, hàng ngàn văn phòng, cơ quan ở New York đã mở cửa, đón người trở lại làm việc do thành phố chính thức bước vào giai đoạn 2 trong lộ trình mở lại hoạt động. Tuy nhiên, số người được phép trở lại làm việc tại công sở, khoảng 300.000 người, vẫn ít hơn nhiều so với con số người đi làm vào thời điểm trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra, bởi các công ty phải tuân thủ quy định giãn cách xã hội và hạn chế số người có mặt cùng lúc trong một không gian.

Video: “Ngôi nhà đi động” trở thành xu thế mới trong đại dịch Covid-19.

