Nguyên nhân hàng đầu cướp đi sinh mạng của người trưởng thành tại Mỹ là gì?

Nguyên nhân chính khiến người trưởng thành từ 18 - 45 tuổi ở Mỹ tử vong không phải là Covid-19 hay tự sát, mà do dùng quá liều Fentanyl.

Dùng quá liều thuốc Fentanyl (thuốc giảm đau nhóm opioid) trở thành nguyên nhân hàng đầu cướp đi sinh mạng của người dân Mỹ trong độ tuổi từ 18 – 45. Theo kết quả nghiên cứu mới đây, những trường hợp tử vong do dùng quá liều Fentanyl đã vượt qua cả nguyên nhân do đại dịch Covid-19 và tự sát.

RT đưa tin, theo báo cáo được tổ chức Các gia đình phản đối Fentanyl công bố trong tuần này, từ năm 2020 – 2021, 78.795 người trưởng thành từ 18 – 45 tuổi ở Mỹ đã qua đời do dùng quá liều thuốc Fentanyl. Số người tử vong do sử dụng quá liều Fentanyl trong năm 2021 đã tăng gần 4.500 ca so với năm 2020.

Đại dịch Covid-19 được cho khiến tình trạng lạm dụng thuốc tại Mỹ càng trở nên trầm trọng. (Ảnh minh họa)

Fentanyl hiện trở thành nguyên nhân cướp đi sinh mạng của nhóm từ 18 – 45 tuổi ở Mỹ nhiều hơn cả tự sát, Covid-19 và tai nạn ô tô. Đáng nói, số người chết do Fentanyl tăng rất mạnh kể từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện. Cụ thể, Fentanyl có liên quan đến 64% tổng số ca tử vong do sử dụng thuốc ở Mỹ.

“Các ca tử vong do Fentanyl đã tăng 49,4% trong vòng 12 tháng, và vượt 64.000 ca tử vong tính tới tháng 4/2021”, tổ chức Các gia đình phản đối Fentanyl nhấn mạnh thêm, các nhà lập pháp Mỹ có thể liệt Fentanyl vào danh mục vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Trong tuần này, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 4 công ty dược phẩm của Trung Quốc sau cáo buộc tuồn lậu Fentanyl vào nước này. Trung Quốc khẳng đinh đây là quyết định “sai lầm”và kêu gọi chính phủ Mỹ cần “tìm hiểu nguyên nhân lạm dụng Fentanyl tại quốc gia”.

Một số nhà phân tích cho rằng có mối liên hệ giữa số ca tử vong gia tăng do dùng thuốc quá liều với đại dịch Covid-19. Bởi Covid-19 khiến những người nghiện thuốc bị xa cách gia đình và các cơ quan hỗ trợ.

Tuy nhiên, tử vong do dùng thuốc quá liều mà đặc biệt liên quan tới thuốc giảm đau nhóm opioid đã tăng trước cả khi đại dịch Covid-19 xuất hiện. Ngoài ra, tình trạng kê đơn quá liều thuốc giảm đau nhóm opioid cũng được cho là nguyên nhân góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng lạm dụng thuốc ở Mỹ.

Fentanyl là thuốc giảm đau thuộc nhóm opioid, thường được sử dụng phổ biến sau phẫu thuật. Thuốc có chức năng tương tự như Morphine nhưng lại có hiệu quả hơn gấp 100 lần. Người bệnh chỉ được phép sử dụng Fentanyl khi có đơn của bác sĩ.

Người sử dụng Fentanyl sẽ gặp phải một số tác dụng phụ như táo bón, khô miệng, chóng mặt, buồn ngủ, chậm nhịp tim, nhức đầu, nhầm lẫn, ảo giác, ngứa, đổ mồ hôi và bí tiểu. Tác dụng phụ trầm trọng nhất của Fentanyl có thể kể đến là giảm thông khí.

Minh Thu (lược dịch)