Hãng tin Kyodo đưa tin, người phụ nữ Nhật Bản Kane Tanaka, mới đây đã được công nhận trong sách kỷ lục Guinness là người phụ nữ cao tuổi nhất trên thế giới, khi bà vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 119 của mình vào ngày 2/1.

Cụ bà Tanaka đang sống trong một viện dưỡng lão ở tỉnh Fukuoka. Người phụ nữ này gần như không có cơ hội gặp gỡ người thân do những hạn chế liên quan đến dịch Covid-19.

Cụ bà Kane Tanaka, sinh ngày 2/1/1903 trong Chiến tranh thế giới thứ hai, bà đã mất chồng và con trai cả. Bà Tanaka đã làm việc cả đời trong một cửa hàng bánh gạo mở trước chiến tranh. Vào những năm 1970, người phụ nữ này nghỉ hưu và đến Mỹ nhiều lần.

Cụ bà Kane Tanaka, người phụ nữ lớn tuổi nhất thế giới bước sang tuổi 119. (Ảnh: Reuters)

Theo Kyodo, cụ bà Tanaka đã sống trong viện dưỡng lão từ năm 2005, bà ấy thích sô cô la và uống nước ngọt.

Cụ bà Tanaka được Tổ chức kỷ lục Guinness thế giới công nhận là người cao tuổi nhất thế giới vào tháng 3/2019 ở tuổi 116. Tháng 9/2020, cụ bà Tanaka lập kỷ lục sống thọ nhất Nhật Bản ở tuổi 117 và 261 ngày.

Cụ bà đã sống qua 5 thời kỳ chính trị ở Nhật Bản từ thời kỳ Meiji (Minh Trị), Taisho (Đại Chính), Showa (Chiêu Hòa), Heisei (Bình Thành) và hiện là Reiwa (Lệnh Hòa).

Bên cạnh đó, năm 1903 cũng là năm sinh của tiểu thuyết gia người Anh George Orwell và là năm diễn ra chuyến bay đầu tiên kéo dài 12 giây của anh em nhà Wright - chuyến bay mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử hàng không thế giới.

Khi được hỏi về bí quyết trường thọ của mình, cụ bà Kane Tanaka đưa ra câu trả lời 11 từ: Hãy ăn những món ăn ngon và chăm chỉ học tập. Bà cũng cho biết mình đang đặt mục tiêu sẽ sống đến 120 tuổi.

“Dù Nhật Bản đang phải đối mặt với một tình huống khó khăn do đại dịch Covid-19, nhưng bà tôi vẫn ổn. Tôi thấy hạnh phúc vì bà luôn vui vẻ mỗi ngày”, Eiji, người cháu trai 62 tuổi của bà nói.

Theo thống kê, số người trên 65 tuổi ở Nhật Bản đã đạt mức cao kỷ lục với 36,4 triệu người, chiếm 29,1% tổng dân số cả nước. Nhật Bản cũng là nước đứng đầu thế giới về số lượng người cao tuổi.

Trước tình trạng già hóa dân số nghiêm trọng, các lao động nước ngoài ngày càng giữ vị trí quan trọng. Qua các năm, số người cao tuổi ở Nhật Bản tăng 220 nghìn người.

Trong tổng số 36,4 triệu người nói trên có 26% trong tổng dân số nam của Nhật Bản. Bên cạnh đó, tỷ lệ phụ nữ lớn tuổi ở Nhật Bản đang dần đạt đến mức 1/3 - chiếm 32% dân số.

Tuổi thọ trung bình của người dân Nhật Bản hiện là 87,45 đối với nữ giới và 81,41 đối với nam giới. Đây đều là những con số cao kỷ lục, theo số liệu thống kê công bố vào tháng 7/2020.

Người Nhật không chỉ sống thọ mà còn khỏe mạnh. Tỷ lệ mắc các bệnh mãn tính ở mức thấp. Theo xếp hạng của World Health Ranking năm 2014, tỷ lệ chết do đột quỵ chỉ đứng thứ 152, do ung thư vú xếp hạng 134, do bệnh gan xếp 153, phổi xếp thứ 166... trên tổng số 172 quốc gia.

Thanh Bình (lược dịch)