Đang thong dong đạp xe, người đi đường bị con báo lao vào tấn công

Khoảnh khắc người đàn ông đang đạp xe trên đường bất ngờ bị một con báo lao từ rừng rậm ra tấn công khiến người xem giật mình.

Sự việc xảy ra trên một con đường gần Công viên Quốc gia Kaziranga ở bang Assam, miền bắc Ấn Độ và được camera an ninh ghi lại.

Trong đoạn video, con báo ẩn nấp trong cánh rừng bất ngờ lao nhanh ra đường và chồm lên người đi xe đạp. Cú vồ mạnh của con báo khiến nạn nhân ngã xuống đường và chiếc xe bị đổ. Khi nạn nhân nhận thức được mình vừa bị con báo tấn công, người này đã nhanh chóng dựng xe lên và di chuyển sang làn đường đối diện.

Nhanh chân chạy lại chỗ 2 người đi xe đạp khác đang dừng lại sau khi nghe thấy tiếng động lạ, nạn nhân liên tục nhìn về phía mạn sườn bên trái. Dường như cú vồ của con báo đã khiến người đàn ông bị thương.

Điều may mắn cho nạn nhân là do vụ tấn công xảy ra vào ban ngày và trên đường khá đông đúc xe cộ qua lại, do đó khả năng sau cú vồ, con báo nghe thấy tiếng xe ô tô nên đã hoảng sợ và bỏ chạy vào rừng.

Sau sự việc, ông Ramesh Kumar Gogoi, người công tác tại Công viên Quốc gia Kaziranga, đã hối thúc những người tham gia giao thông không dừng đỗ trên đường để đảm bảo an toàn.

Cũng theo ông Gogoi, những người đi xe đạp và xe máy cần đặc biệt cẩn trọng, bởi các loài động vật hoang dã vẫn thường xuyên xuất hiện gần tuyến đường giao thông.

Công viên Quốc gia Kaziranga tại bang Assam của Ấn Độ nổi tiếng là nơi sinh sống của hổ và tê giác một sừng với khoảng 111 con hổ Bengal trong rừng rậm. Bên cạnh đó, công viên còn có voi và báo đốm.

Minh Thu (lược dịch)