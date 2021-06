Cụ thể, năm 19 tuổi, Thomas Leeds bị ô tô đâm. Anh bị tác động mạnh vào đầu và phải nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng.

Trong quá trình điều trị các bác sĩ đã phát hiện ra một cục máu đông trong não của người đàn ông và tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, sau khi phẫu thuật, Leeds bị mất trí nhớ. Trong 10 năm, anh không nhận ra gia đình và không nhớ bất cứ điều gì về cuộc sống trước khi tai nạn xảy ra.

Người đàn ông mất trí nhớ 10 năm hồi phục thần kỳ nhờ một bài hát. (Ảnh: Facebook)

Theo các bác sĩ, Leeds đã mắc hội chứng prosopagnosia. Những người mắc phải hội chứng này rất khó nhớ được khuôn mặt của mọi người, cho dù đó là những người thân, bạn bè.

Ngoài ra, anh còn phát triển chứng động kinh. Với sự giúp đỡ của gia đình, Leeds cố gắng trở lại những nơi từng là quan trọng đối với anh, nhưng mọi thứ đều vô ích.

Nhưng tất cả đã thay đổi khi Leeds đang chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật lần thứ 30 vào đầu năm nay. Trong khi Leeds đang soạn một danh sách nhạc cho ngày trọng đại, thì không biết từ đâu những ký ức về tuổi thơ và mẹ bắt đầu ùa về trong người đàn ông.

Anh nhanh chóng nhận ra rằng việc nghe bản hit “The Whole of the Moon” năm 1985 của nhóm The Waterboys đã giúp anh khôi phục lại trí nhớ tưởng như đã mất.

Leeds nói rằng việc lấy lại trí nhớ là “điều kỳ diệu nhất từ ​​trước đến nay”.

“Mọi thứ thật tuyệt vời!. Tôi nhớ là nghe có vẻ ngớ ngẩn khi chỉ ngồi trong công viên dưới những tán cây”, Leeds chia sẻ.

Với sự trở lại của trí nhớ, Leeds trở nên hòa đồng và dễ xúc động hơn. Giờ đây, Leeds tạo ra những kỷ niệm mới với người vợ yêu quý và hai đứa trẻ, tuy nhiên anh thừa nhận rằng đôi khi anh không nhận ra khuôn mặt của các cô con gái. Người đàn ông quyết định viết một cuốn tiểu thuyết về việc mất trí nhớ.

Nghi vấn bê bối tình ái của Bill Gates đe dọa Microsoft? CNN đưa tin, một trong những nhà đầu tư lớn nhất đã thúc giục Microsoft đấu tranh chống lại hành vi quấy rối trong công ty sau vụ bê bối tình ái liên quan đến người sáng lập Bill Gates.

Thanh Bình (lược dịch)