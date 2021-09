Hành khách ngã lăn ra sàn nhà ga vì cố uống hết chai rượu

Tiếc chai rượu không được mang lên tàu hỏa, nam hành khách cố uống hết và không may bị ngộ độc.

Hình ảnh camera an ninh tại nhà ga ở thành phố Nam Thông thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc vào ngày 3/9 cho thấy, khi đứng ở cửa kiểm soát an ninh, các nhân viên nhà ga đã chặn người đàn ông mang theo chai rượu lên tàu.

Vì tiếc của, người đàn ông đã đứng tại chỗ và uống nốt chai rượu có dung tích 100 ml. Nhờ vậy người đàn ông đã được lên tàu để thực hiện hành trình di chuyển.

Tuy nhiên, một đoạn video khác lại ghi lại được cảnh khi tới được điểm đến, người đàn ông bất ngờ nằm lăn xuống nền nhà ga và liên tục lớn tiếng trần tình. Trong khi đó, các nhân viên y tế ở nhà ga cố gắng hỗ trợ để sơ cứu cho nạn nhân.

Theo báo cáo, người đàn ông không may bị ngộ độc rượu do cố uống hết chai rượu ở bến xuất phát. Nhưng tới khi xuống điểm dừng, người này bắt đầu bị chóng mặt và ngã xuống nền nhà ga trong khi cố gắng hít thở. May mắn nạn nhân sau đó đã dần hồi phục và được về nhà.

Trước đó, hồi tháng 7/2020, một nam hành khách có mặt ở nhà ga của thành phố Hợp Phì thuộc tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc cũng đã cố uống hết chai rượu trước khi lên tàu.

Do chai rượu có giá 4.000 nhân dân tệ (khoảng 620 USD), nên người đàn ông đã đứng ngay tại cửa kiểm soát an ninh và uống hết. Người này mất khoảng 30 phút để uống cạn chai rượu đắt tiền.

Theo quy định của nhà ga, hành khách không được phép mang theo chất lỏng như chai rượu uống dở lên trên tàu hỏa.

