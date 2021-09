Số người cao tuổi Nhật Bản đạt mốc kỷ lục mới

Theo thống kê do Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố vào “Ngày kính lão” (20/9), số người già trên 65 tuổi ở nước này lần đầu tiên đạt 36,4 triệu, đây là con số kỷ lục - chiếm 29,1% tổng dân số cả nước.

Đây là ngày lễ được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh những công dân cao tuổi. Kể từ năm 2003, “Ngày kính lão” được tổ chức vào ngày thứ 2 lần thứ 3 của tháng 9 và là một ngày nghỉ. Trước đó, ngày này được tổ chức vào ngày 15/9 kể từ khi bắt đầu như một ngày lễ quốc gia vào năm 1966.

Theo thống kê, số người trên 65 tuổi ở Nhật Bản đã đạt mức cao kỷ lục với 36,4 triệu người, chiếm 29,1% tổng dân số cả nước. Nhật Bản cũng là nước đứng đầu thế giới về số lượng người cao tuổi.

Số người già Nhật Bản hiện chiếm hơn 29% dân số. (Ảnh: AP)

Trước tình trạng già hóa dân số nghiêm trọng, các lao động nước ngoài ngày càng giữ vị trí quan trọng. Qua các năm, số người cao tuổi ở Nhật Bản tăng 220 nghìn người.

Trong tổng số 36,4 triệu người nói trên có 26% trong tổng dân số nam của Nhật Bản. Bên cạnh đó, tỷ lệ phụ nữ lớn tuổi ở Nhật Bản đang dần đạt đến mức 1/3 - chiếm 32% dân số.

Tỷ lệ người cao tuổi trên tổng dân số Nhật Bản vẫn tiếp tục tăng kể từ năm 1950. Dự kiến ​​sẽ lên tới 35,3% vào năm 2040, khi những người sinh năm 1971-1974 (nằm trong thời kì bùng nổ trẻ sơ sinh - baby boomer - những đứa trẻ được sinh sau khi chiến tranh kết thúc), đạt từ 65 tuổi trở lên.

Ngoài ra, số lượng người hưu trí đang làm việc ở Nhật Bản cũng đã đạt mức kỷ lục với hơn 9 triệu người, đây là con số cao nhất so với mức tăng trưởng hàng năm của nhóm này trong 17 năm qua. Trong số những người hưởng lương hưu có khoảng 25,1% vẫn tiếp tục làm việc, đây cũng là con số cao nhất trong 9 năm qua.

Tuổi thọ trung bình của người dân Nhật Bản hiện là 87,45 đối với nữ giới và 81,41 đối với nam giới. Đây đều là những con số cao kỷ lục, theo số liệu thống kê công bố vào tháng 7/2020.

Người phụ nữ sống thọ nhất của “Đất nước Mặt trời mọc” là cụ bà Kane Tanaka đến từ thành phố Fukuoka đã tổ chức sinh nhật lần thứ 118 vào tháng 2 năm nay. Cụ đã được tổ chức Kỷ lục Thế giới Guiness ghi nhận là người cao tuổi nhất thế giới

Trong khi, cụ Mikizo Ueda, 111 tuổi, hiện sống ở thành phố Nara là cụ ông cao tuổi nhất Nhật Bản.

Người Nhật không chỉ sống thọ mà còn khỏe mạnh. Tỷ lệ mắc các bệnh mãn tính ở mức thấp. Theo xếp hạng của World Health Ranking năm 2014, tỷ lệ chết do đột quỵ chỉ đứng thứ 152, do ung thư vú xếp hạng 134, do bệnh gan xếp 153, phổi xếp thứ 166... trên tổng số 172 quốc gia.

