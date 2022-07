Người biểu tình 'tranh thủ' bơi, nấu ăn trong dinh thự tổng thống Sri Lanka

Theo Daily Mirro, người biểu tình tìm thấy hàng triệu rupee của Sri Lanka tại dinh thự tổng thống nước này.

Cụ thể, hôm 10/7, những người biểu tình ở Sri Lanka đã tìm thấy hàng triệu rupee khi chiếm giữ tư dinh của tổng thống nước này, ông Gotabaya Rajapaksa.

“Những người biểu tình xông vào dinh tổng thống báo cáo rằng họ tìm thấy một lượng tiền lớn bên trong dinh thự. Một đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội, trong đó ghi lại cảnh đếm những tờ tiền được tìm thấy”, Daily Mirro cho hay.

browser not support iframe.

Theo thông báo, số tiền thu giữ được đã được giao cho lực lượng an ninh Sri Lanka.

Cũng tại dinh thự của Tổng thống Gotabaya Rajapaksa, những người biểu tình tận hưởng sự mát mẻ khi bơi trong làn nước trong xanh của một hồ bơi ngoài trời. Những người khác chen chúc quanh mép hồ. Cùng lúc đó, nhiều người thực hiện những bài tập trong phòng tập thể dục của dinh thự.

Đồng thời, ở một góc khác, những người khác nghỉ ngơi trên bãi cỏ trong những khu vườn được cắt tỉa cẩn thận. Những người biểu tình cũng chen chúc nhau lên cầu thang và chụp ảnh mình trong những hành lang rộng lớn của dinh thự, nơi từng là nhà chính thức của các thống đốc Anh trong thời kỳ thuộc địa.

browser not support iframe.

Trong khi đó, một số người khác nấu cà ri và đồ ăn nhẹ cho những người biểu tình. Trong lúc đó, nhiều người cũng đang thư giãn trong phòng tắm hoặc chụp ảnh trên bàn làm việc.

Hôm 9/7, hàng nghìn người biểu tình tràn ra các con phố ở thủ đô Sri Lanka, xông vào phủ tổng thống, đốt phá dinh thủ tướng nhằm bày tỏ sự giận dữ trước các biện pháp ứng phó khủng hoảng kinh tế của chính phủ. Trước sự phản đối mạnh mẽ của đám đông người biểu tình, Tổng thống Gotabaya Rajapaksa và Thủ tướng Ranil Wickremesinghe của Sri Lanka đã quyết định từ chức.

Theo hiến pháp Sri Lanka, nếu cả ông Wickremesinghe và Rajapaksa cùng từ chức, chủ tịch quốc hội sẽ trở thành quyền tổng thống trong tối đa 30 ngày. Quốc hội sẽ chọn ra tổng thống mới sau đó.

browser not support iframe.

Truyền thông địa phương cho hay, ít nhất 55 người đã bị thương trong các cuộc biểu tình. Theo các chuyên gia, tình hình khủng hoảng tài chính tồi tệ ở Sri Lanka đã kích hoạt sự phẫn nộ trong dư luận, dẫn tới cuộc biểu tình diện rộng.

Sri Lanka đang bị lạm phát tràn lan và đang phải vật lộn để nhập khẩu lương thực, nhiên liệu và thuốc men trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong 70 năm qua của đất nước. Nước này đã cạn kiệt ngoại tệ và đã phải ra lệnh cấm bán xăng và dầu diesel cho các phương tiện cá nhân, dẫn đến tình trạng xếp hàng dài hàng ngày để mua nhiên liệu.

Dữ liệu do Ngân hàng Trung ương Sri Lanka công bố hôm 7/7 cho thấy dự trữ ngoại hối của Sri Lanka đã giảm từ 1,89 tỉ USD trong tháng 5 xuống 1,86 tỉ USD vào cuối tháng 6, tính cả khoản hoán đổi có điều kiện 1,5 tỉ USD với Trung Quốc. Cũng trong tháng 6, chỉ số giá của nhóm giao thông vận tải và thực phẩm tăng lần lượt 128% và 80% so với tháng 5 do tình trạng thiếu hụt cây trồng và dầu thô.

Vào tháng 2/2022, Sri Lanka đã áp dụng các biện pháp cắt giảm điện năng để đối phó với cuộc khủng hoảng nhiên liệu khiến giá cả tăng vọt, ngay cả trước khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Chính phủ nước này cũng thả nổi đồng nội tệ, khiến đồng rupee của Sri Lanka lao dốc thảm hại so với đồng USD.

Một số hình ảnh cuộc biểu tình nghiêm trọng tại Sri Lanka:

Thanh Bình (lược dịch)