Ngôi sao của ông Trump ở Đại lộ Danh vọng được quây lại, ngăn phá hoại

Theo Sputnik, nhiều doanh nghiệp trên khắp nước Mỹ cũng đã tăng cường thêm các biện pháp bảo vệ an ninh đề phòng người biểu tình đập phá sau khi kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ được công bố.

Cụ thể, trên Đại lộ Danh vọng của Hollywood tại bang California, nhiều cửa hàng, tòa nhà văn phòng, trung tâm giải trí như Trung tâm Giải trí El Capitan, bảo tàng Ripley’s Believe It or Not cũng đã lắp thêm các thanh chắn bằng ván gỗ bên ngoài.

Ngôi sao của ông Trump ở Đại lộ Danh vọng Hollywood được quây lại để ngăn phá hoại. (Ảnh: Sputnik)

Theo Variety, vào sáng ngày 3/11, ngôi sao của ông Trump trên Đại lộ Danh vọng Hollywood cũng được dựng ván ép xung quanh và treo một tấm biển có nội dung “Cấm xâm phạm” để ngăn mọi người đến quá gần.

Ngôi sao của ông Trump được trao giải vào năm 2007 với thành tích sản xuất các cuộc thi sắc đẹp trên truyền hình. Tuy nhiên, ngôi sao gắn tên ông Trump từng nhiều lần trở thành mục tiêu bị phá hoại. Cụ thể, ngôi sao này đã bị phá hoại ít nhất 4 lần trong những năm qua bao gồm 2 lần vào tháng 10 và 1 lần vào năm 2016 và 1 lần vào năm 2018.

Phòng Thương mại Hollywood từng lên tiếng chỉ trích bất cứ hành động phá hoại các ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng và khẳng định hành vi phá hoại có thể bị buộc tội.

