Ngoại trưởng Nga Lavrov nói gì về chiến dịch bầu cử của Mỹ?

Theo đó, ông Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình RTVI của Nga cho biết: “Chúng tôi cũng giống như bất kỳ quốc gia bình thường nào khác quan tâm đến lợi ích của chính mình, về lợi ích của an ninh quốc tế, đang theo dõi sát sao diễn biến của chiến dịch bầu cử ở Mỹ. Tuy nhiên, có rất nhiều điều đáng kinh ngạc”.

Bầu cử tổng thống Mỹ ngày càng diễn biến khó lường. (Ảnh: Samuel Corum)

Ông Lavrov cho biết thêm, Moscow nhận thấy chủ đề liên quan đến Nga quan trọng như thế nào trong tiến trình bầu cử. “Đảng Dân chủ đang làm mọi thứ để chứng minh rằng Nga sẽ sử dụng khả năng hacker và can thiệp vào cuộc bầu cử cùng với Donald Trump”, Ngoại trưởng Nga nói.

Đồng thời, Ngoại trưởng Nga từ chối bình luận về tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ. “Đây là luật và là hệ thống bầu cử của họ. Mọi bình luận của tôi một lần nữa sẽ được hiểu là cố gắng can thiệp vào công việc nội bộ. Tôi chỉ nói một điều, như Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói nhiều lần trước đây, chúng tôi sẽ tôn trọng mọi kết quả của các cuộc bầu cử tổng thống và ý kiến của người dân Mỹ”, ông Lavrov nói.

“Chúng tôi hiểu rằng sẽ không có thay đổi căn bản nào trong tình trạng quan hệ hiện tại với cả đảng Dân chủ hay đảng Cộng hòa. Như đại diện của cả hai đảng đã tuyên bố và chính quyền sẽ nhận ra sự cần thiết phải hợp tác với Nga để giải quyết các vấn đề toàn cầu, tình hình quốc tế phụ thuộc vào sự gắn kết của các nước lớn”, ông Lavrov nói thêm.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 dự kiến diễn ra vào ngày 3/11 tới, với hai ứng cử viên là Tổng thống đương nhiệm Donald Trump, đại diện đảng Cộng hòa, và ông Biden, đại diện đảng Dân chủ. Liên danh tranh cử với Tổng thống Trump là Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence trong khi liên danh tranh cử với ông Biden là bà Kamala Harris.

Trước đó, trong khi các cuộc khảo sát trên toàn quốc hôm 16/9 cho thấy ông Biden dẫn trước Tổng thống Trump 7 điểm thì hầu hết những cuộc khảo sát ở các bang dao động đều chưa xác định được người chiến thắng rõ ràng.

Tại Georgia, bang đã không bầu cho ứng viên đảng Dân chủ kể từ những năm 1990, hiện được coi là một bang dao động. 47% cử tri được hỏi cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ông Biden trong khi tỷ lệ ủng hộ ông Trump là 46%. Cách biệt này hoàn toàn nằm trong khoảng sai số 3,6 điểm.

Các cuộc khảo sát ở những bang như Arizona, New Hampshire và Bắc Carolina đều cho thấy ông Biden dẫn trước 3 điểm, ở Nevada là 4 điểm, nằm trong khoảng sai số 5,3 điểm. Nếu so với cuộc đua năm 2016, các dữ liệu khảo sát cho thấy ông Biden dẫn trước Tổng thống Trump với cách biệt đáng kể hơn so với khoảng cách giữa bà Hillary Clinton và ông Trump cách đây 4 năm do có ít cử tri lưỡng lự vào thời điểm đó.

