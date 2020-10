Chuyên gia quân sự Oleg Zhdanov tin rằng Kiev nên từ bỏ các thỏa thuận Minsk và chuyển sang một hình thức đàm phán thay thế.

Theo đó, Kiev nên từ chối đàm phán về Donbass theo các thỏa thuận Minsk và tập trung vào việc tạo ra một nền tảng đàm phán mới. Một cuộc đối thoại dựa trên Bản ghi nhớ Budapest có thể buộc Nga phải rút quân khỏi một số khu vực nhất định của vùng Donetsk và Luhansk.

Nga sẽ ‘rời khỏi’ Donbass nếu Ukraine có bước đi quyết định. (Ảnh: RT)

Trước đó, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng tái hòa nhập các lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng của Ukraine Alexey Reznikov tuyên bố rằng không thể thực hiện các thỏa thuận Minsk ở định dạng toàn diện.

Theo ông Zhdanov, Ukraine đã 6 năm không biết giải quyết xung đột ở Donbas, trong khi Nga chỉ đồng ý với các thỏa thuận Minsk. Do đó, để thay đổi tình hình hiện tại, Kiev nên tạo ra một thể thức đàm phán mới.

“Do đó, chúng ta phải từ bỏ định dạng này và tạo ra một nền tảng mới cho các cuộc đàm phán, đưa ra các điều kiện của riêng để đáp ứng lợi ích quốc gia của Ukraine. Nếu không, sẽ không có gì xảy ra. Mọi thứ sẽ tiếp tục như hiện nay”, ông Zhdanov cho biết.

Ví dụ, chuyên gia đề nghị quay trở lại đàm phán theo Bản ghi nhớ Budapest. “Có thể thu hút các quốc gia quan tâm như Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi nghĩ, dưới áp lực kinh tế và chính trị của các quốc gia khác nhau trên thế giới, nếu chúng ta xây dựng quy trình đối thoại và đàm phán một cách chính xác, Nga sẽ đơn giản buộc phải rời khỏi lãnh thổ của chúng ta, ít nhất là ở Donbass”, ông Zhdanov cho biết thêm.

Ngoài ra, ông Zhdanov nhấn mạnh rằng Ukraine nên thống nhất các vấn đề của sáp nhập Crimea và Donbass bị chiếm đóng, và sau đó, trên cơ sở lập trường hợp nhất, thúc đẩy vụ việc này trong các cuộc đàm phán quốc tế.

Bản ghi nhớ Budapest được ký kết vào ngày 5/12/1994 bởi các nhà lãnh đạo của Nga, Ukraine, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Theo đó, Ukraine hủy bỏ toàn bộ kho vũ khí hạt nhân của mình, đổi lại được các quốc gia trong hội đồng bảo an LHQ đảm bảo chắc chắn an toàn toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia cho Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Vladimir Zelensky hôm 14/10 cho biết cá nhân ông tin tưởng vào các cuộc đàm phán hòa bình với ông Putin, nhờ đó Ukraine sẽ có thể đòi lại Crimea và Donbass. Tuy nhiên, đối với điều này, nhà lãnh đạo Ukraine tin rằng, cộng đồng quốc tế nên cung cấp cho Kiev sự hỗ trợ thích hợp.

Trong thông điệp hàng năm của mình với các nghị sĩ, ông Zelensky nói rằng Quốc hội Ukraine sẽ thông qua một số luật đặc biệt nhằm mục đích tái hòa nhập Donbass.

Ông Alexey Reznikov, tin rằng Ukraine vấn đề Donbass sẽ diễn ra trong khuôn khổ các thỏa thuận Minsk cho đến tháng 12 năm nay. Nếu một thỏa thuận không thành công, ông Zelensky sẽ đưa ra quyết định.

Mới đây, Nhóm Tiếp xúc ba bên giải quyết xung đột tại miền Đông Ukraine (gồm Nga, Ukraine, Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu - OSCE) đã thống nhất các biện pháp bổ sung để đảm bảo ngừng bắn ở Donbass. Các biện pháp này qui định việc cấm các hành động tấn công và phá hoại, nổ súng, kể cả bắn tỉa, triển khai vũ khí trong các khu vực đông dân cư, cũng như trách nhiệm kỷ luật nếu vi phạm lệnh ngừng bắn.

Hơn 13.000 người đã thiệt mạng ở Ukraine kể từ khi chiến tranh nổ ra sau khi lực lượng đòi độc lập kiểm soát nhiều khu vực của tỉnh Donetsk và Lugansk ở miền Đông nước này. Các quan sát viên OSCE đã thông báo về các vụ pháo kích mới trên đường giới tuyến. Các quan sát viên cũng cho biết họ bị từ chối tiếp cận các khu vực mà lực lượng trên kiểm soát ở miền Đông Ukraine kể từ cuối tháng 3 do dịch Covid-19.

Thanh Bình (lược dịch)