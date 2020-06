Nga: Người đàn ông thất nghiệp dùng xăng đốt 13 chiếc ô tô

Izvestia trích báo cáo của Bộ Nội vụ Nga cho hay, tại Kurgan vùng Siberi của Nga, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông do nghi ngờ đã đốt cháy 13 chiếc ô tô tại một đại lý xe hơi.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào đêm ngày 1/6, cảnh sát địa phương đã nhận được một thông báo về vụ đốt cháy 13 chiếc xe ô tô trong một bãi đậu xe của một đại lý xe hơi. Theo ước tính sơ bộ thiệt hại hơn 18 triệu ruble.

Theo truyền thông địa phương, hành động của kẻ chủ mưu đã rơi vào ống kính của camera an ninh gần đó. Trong video ghi lại cảnh người đàn ông đội mũ đổ xăng ra những chiếc xe ô tô và châm lửa đốt cháy.

Kênh truyền hình ZvezdaTV cho biết, nghi phạm đã bị giam giữ tại nơi cư trú và đưa đến trụ sở cảnh sát để thẩm vấn. Theo điều tra, hóa ra người đàn ông này đã nhiều lần bị kết án vì vi phạm pháp luật và là một cư dân thất nghiệp của làng Ketovo. Người đàn ông này đã bị giam giữ và không đưa ra lời giải thích rõ ràng cho cảnh sát về hành động phá hoại của mình.

Theo đó, người này sẽ bị điều tra về tội cố ý phá hủy tài sản và phải đối mặt với án phạt lên tới 5 năm tù giam.

Trước đó, một sự việc tương tự cũng xảy ra vào ngày 14/5 ở thành phố Kostroma miền Trung nước Nga, cảnh sát đã bắt giữ một nhân viên của nhà máy trang sức bị nghi ngờ đốt cháy doanh nghiệp để che giấu sự thiếu hụt vật tư do hành vi ăn cắp của người này.

Mới đây, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Liên bang Nga, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Alexander Grebenkin cho hay: “Tình hình kinh tế xã hội khó khăn, dịch bệnh Covid-19 lây lan nhanh chóng, khiến số lượng các vụ tội phạm cực đoan gia tăng. Trong bốn tháng đầu năm nay, ghi nhận 263 vụ, tăng 33% so cùng kỳ năm 2019”.

Trong đó, khoảng gần một nửa số vụ có mối liên quan những lời kêu gọi cực đoan từ internet và 10% số vụ có tính chất bạo lực, đe dọa đánh, giết, được thực hiện với các mục tiêu chính trị, tư tưởng, chủng tộc, thù hận hoặc tôn giáo.

Video: Người đàn ông thất nghiệp dùng xăng đốt 13 chiếc ô tô tại đại lý (Nguồn: Izvestia)

Thanh Bình (lược dịch)