Mỹ tiết lộ con số thương vong cuối cùng ở Afghanistan sau 20 năm

Tướng McKenzie nhấn mạnh, đây không phải là một “nhiệm vụ dễ dàng”. Theo ông McKenzie, có 2.461 quân nhân và dân thường Mỹ đã chết ở Afghanistan trong thời gian này. Ngoài ra, ông McKenzie nói thêm, hơn 20.000 công dân Mỹ đã bị thương.

Vài ngày trước khi kết thúc nhiệm vụ, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã dàn dựng hàng loạt vụ tấn công khủng bố ở Kabul. Đặc biệt, 2 vụ nổ ở cổng sân bay khiến 200 người thiệt mạng và khoảng 1 nghìn người bị thương. Trong số những người thiệt mạng có dân thường, người Afghanistan, Taliban và 13 lính Mỹ. Quân đội Mỹ đã không phải chịu tổn thất như vậy ở Afghanistan kể từ năm 2011.

2.461 quân nhân và dân thường Mỹ đã chết trong gần 20 năm nước này hiện diện ở Afghanistan. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, người phát ngôn của Taliban, ông Zabihullah Mujahid tuyên bố Afghanistan đã hoàn toàn độc lập với sự ra đi của người lính Mỹ cuối cùng. “Đất nước của chúng tôi cuối cùng đã được tự do”, ông Mujahid nói.

Đồng thời, người phát ngôn Văn phòng chính trị ở Qatar của Taliban, Mohammad Naeem đã chúc mừng người dân Afghanistan chấm dứt sự hiện diện của quân đội nước ngoài tại nước này.

Bên cạnh đó với tin tức về việc Mỹ rút quân, Taliban bắt đầu kỷ niệm sự kiện này. Phóng viên chiến trường của tờ “Komsomolskaya Pravda” Alexander Kots cho biết, các thành viên của phong trào Taliban đồng loạt nổ súng lên không trung. Theo các nhân chứng, tiếng súng đã được nghe thấy ở nhiều đường phố khác nhau của Kabul.

Ngoài ra, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã thông báo rằng quân đội nước này không còn kiểm soát không phận sân bay ở thủ đô Afghanistan. Theo nguồn tin của Al Jazeera, cảng hàng không ở Kabul đã nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Taliban.

Hình ảnh quân đội Mỹ cuối cùng rời khỏi Afghanistan. (Ảnh: XVIII Airborne Corps)

Trước đó, ngày 30/8, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết của Anh, Pháp và Mỹ, trong đó kêu gọi Taliban đảm bảo quyền xuất cảnh tự do, an toàn cho người Afghanistan và người nước ngoài từ nước này. 13 quốc gia đã bỏ phiếu cho nghị quyết, Nga và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Sau đó, Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, Vasily Nebenzya đã giải thích lập trường của Moscow. Theo ôngNebenzy, các tác giả của nghị quyết đã bỏ qua những mối quan tâm cơ bản của Nga.

Nhà ngoại giao Nga lưu ý rằng, mặc dù nghị quyết được thông qua dựa trên bối cảnh của một vụ tấn công khủng bố khủng khiếp, tuy nhiên những người soạn thảo nghị quyết đã từ chối đề cập đến tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo trong tài liệu.

Tình hình ở Afghanistan leo thang từ tháng 5/2021 sau khi Mỹ bắt đầu rút quân tại nước này. Ngày 15/8, các chiến binh Taliban tiến vào Kabul, sau đó tuyên bố “chiến tranh kết thúc”. Cùng ngày, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani từ chức và rời khỏi đất nước.

Thanh Bình (lược dịch)