Mỹ điều tra vụ hàng chục thi thể bị bỏ trong xe tải không lạnh trên đường

Giới chức thành phố New York đang tiến hành điều tra một nhà tang lễ ở quận Brooklyn, sau khi phát hiện hàng chục thi thể đang phân hủy nằm trong những chiếc xe tải không lạnh trên đường.

Hiện nhiều nhà tang lễ ở thành phố New York vẫn trong tình trạng quá tải do các ca mắc và tử vong vì Covid-19 vẫn không ngừng tăng. Tính tới hôm nay (2/5), Mỹ có 1.069.424 ca mắc Covid-19 và 62.996 người đã tử vong. New York chính là khu vực chịu ảnh huởng nặng nề nhất của dịch Covid-19 tại Mỹ với hơn 18.000 trường hợp tử vong.

Theo đoạn video được Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đăng tải, hàng chục thi thể nằm trong túi chứa đã được phát hiện trong những chiếc xe tải không lạnh nằm ngoài khu vực của nhà tang lễ Andrew T. Cleckley ở quận Brooklyn.

Cảnh sát đã tới hiện trường sau khi nhận được cuộc gọi của người dân xung quanh về việc phát hiện mùi hôi thối và chất lỏng chảy ra từ các xe tải đáng ngờ. Người dân cho hay, những chiếc xe tải này đã có mặt ở trên con đường gần nhà tang lễ nhiều tuần qua. Ngay sau đó, một xe đông lạnh được huy động đến nhà tang lễ để chứa các thi thể đang phân hủy.

Hàng chục thi thể đang phân hủy được tìm thấy trong các xe tải không lạnh ở thành phố New York. (Ảnh: Bangkok Post)

Thị trưởng Bill de Blasio nhấn mạnh, việc xử lý với các xác chết của nhà tang lễ Andrew T. Cleckley là điều “không thể chấp nhận được”.

Chủ nhà tang lễ nói rằng, ông đã cố gắng hết sức để xử lý tình trạng quá tải thi thể giữa lúc dịch bệnh hoành hành. Và ông đã dùng các xe tải để tạo thêm không gian chứa thêm thi thể, trong khi nhà tang lễ đã có hơn 100 thi thể đang chờ xử lý.

Còn hôm 1/5, Tổng thống Donald Trump cho hay số ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ có thể là gần 100.000 trường hợp. Con số này cao hơn mức dự đoán được ông chủ Nhà Trắng đưa ra hồi đầu tuần, khi Tổng thống Trump cho rằng có từ 60.000 – 70.000 người Mỹ sẽ qua đời vì mắc Covid-19.

“Hy vọng rằng, chúng ta sẽ chỉ phải chứng kiến số người chết dưới 100.000, dù gì đây cũng là con số kinh khủng”, Reuters dẫn lời ông Trump.

Minh Thu (lược dịch)