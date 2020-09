Một ‘sai lầm’ bất ngờ mang lại giàu có cho người phụ nữ Mỹ

Một ‘sai lầm’ đã mang lại sự giàu có cho người phụ nữ. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, một người phụ nữ Mỹ 41 tuổi nói rằng cô quyết định chơi xổ số và cô đã gặp may. “Tôi đã may mắn khi đã trúng được vài trăm USD. Sau đó, tôi quyết định tôi nên thử vận ​​may với những con số may mắn của cha tôi trong một vụ đánh cược cực kỳ mạo hiểm”, người phụ nữ nói.

Người phụ nữ muốn tận dụng những con số may mắn cho một chuỗi 5 vòng đặt cược, nhưng đã mắc sai lầm khi mua vé và đặt cược tất cả 5 USD cho một vòng chơi. Ngoài ra, người phụ nữ này đã đặt cược 5 USD khác cho một trò chơi khác, trong đó 1 USD trong số này đã trúng thưởng.

Kết quả, 1 USD trúng thưởng kia đã mang lại cho người phụ nữ giải thưởng 17,2 nghìn USD và lần đặt cược 5 USD cho một vòng chơi bị nhầm lẫn đã đem lại 86 nghìn USD. Tổng giải thưởng là 103,2 nghìn USD.

“Thật không ngờ sự vô tình nhầm lẫn của tôi đã giúp tôi giành phần thưởng lớn. Tôi thấy mình là người rất may mắn”, người phụ nữ này chia sẻ.

Người phụ nữ chiến thắng nói rằng cô ấy sẽ dành phần lớn số tiền cho bản thân và con cái, nhưng cô ấy sẽ quyên góp một phần số tiền thắng được cho các chương trình thanh thiếu niên của nhà thờ nơi cô sinh sống.

Thanh Bình (lược dịch)