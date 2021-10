Mối đe dọa mới đối với hành tinh được tiết lộ

Bloomberg dẫn báo cáo cho hay, ngành công nghiệp than vẫn đang nhận được sự đầu tư dồi dào, trong khi than được coi là nhiên liệu “bẩn” nhất thế giới về mặt môi trường.

Gần một nửa trong số 1.300 công ty được khảo sát cho kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng mới đối với khai thác và vận chuyển than. Tuy nhiên, chưa đến 5% doanh nghiệp trong “Danh sách loại bỏ than đá toàn cầu” (Global Coal Exit List-GCEL) - một cơ sở dữ liệu toàn diện về các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị than nhiệt.

Giám đốc Urgewald, bà Heffa Schucking cho biết: “Chừng nào các nhà đầu tư, ngân hàng và công ty bảo hiểm tiếp tục hỗ trợ các công ty GCEL, thì sẽ không thể loại bỏ than đúng hạn. Việc chấm dứt hỗ trợ cho ngành than nên là một ưu tiên bắt buộc đối với các tổ chức tài chính toàn cầu”.

Nghiên cứu chỉ ra rằng phần lớn những lời hùng biện về biến đổi khí hậu không được phản ánh trong các con số. Quá trình chuyển đổi năng lượng xanh bị cản trở bởi nhu cầu về than đá, vốn đã tăng mạnh do cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu và có nguy cơ phá hoại các kế hoạch giảm lượng khí thải carbon.

Vào đầu tháng 10, Trung Quốc đã ra lệnh cho các ngân hàng tăng cường tài trợ cho các công ty than và năng lượng để giúp giảm tình trạng thiếu hụt năng lượng trước mùa đông.

Theo Bloomberg, Urgewald đã công bố nghiên cứu của mình chưa đầy một tháng trước cuộc họp của các nhà lãnh đạo thế giới ở Glasgow, Scotland, nơi diễn ra Hội nghị Biến đổi khí hậu lần thứ 26 của Liên Hợp Quốc (LHQ).

Cơ sở cho các cuộc đàm phán sẽ là ước tính mới nhất của nhóm liên chính phủ LHQ, theo đó nhiệt độ của hành tinh sẽ vượt quá 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp. Các nhà nghiên cứu cho biết, việc cắt giảm lượng khí thải carbon dioxide ngay lập tức là cách duy nhất để tránh thảm họa khí hậu.

Bất chấp những dự báo đáng lo ngại, các công ty buộc phải sử dụng than để cung cấp năng lượng khi giá khí đốt tăng cao trong những tuần gần đây. Tình trạng thiếu hụt năng lượng đã thúc đẩy nhu cầu về than, vốn cũng đang tăng giá trị. Tuy nhiên, các công ty khai thác than ở Mỹ không thể cung cấp đủ than do thiếu công nhân khai thác.

Trước đó, vào tháng 6, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua luật khí hậu, theo đó đặt ra mục tiêu tham vọng mang tính ràng buộc pháp lý trong việc trung hòa khí thải carbon vào năm 2050 và quy định vào năm 2030 cắt giảm ròng ít nhất 55% lượng khí thải so với năm 1990.

